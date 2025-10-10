La decisión de la familia de Miguel Ángel Russo: un último viaje por los lugares que marcaron su vida

“El tipo se fue haciendo lo que él quería, muriendo en una cancha, como vivió”, resumió Belloso. Contó que estuvo presente en la casa del DT junto a su esposa Mónica, sus hijos, su representante y algunos amigos cercanos. En ese contexto de despedida, pidió la presencia de un sacerdote, que llegó a tiempo para rezar el Padrenuestro. Russo, dijo, falleció justo cuando el padre terminó la oración, en una escena que describió como “muy fuerte y muy serena al mismo tiempo”.