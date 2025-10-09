El sentido homenaje de Lionel Messi y Lionel Scaloni a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó una profunda conmoción en el fútbol argentino. En medio de los homenajes que se multiplicaron en La Bombonera y en distintos rincones del país, Lionel Scaloni y Lionel Messi también hicieron llegar su mensaje de respeto y tristeza por la partida del entrenador.
Desde Miami, donde la Selección se prepara para el amistoso frente a Venezuela, el técnico campeón del mundo comenzó su conferencia de prensa con una reflexión cargada de emoción. “Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel y estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede, y un tipo tan querido dentro del fútbol que ha dejado una huella, será imborrable”, expresó.
Scaloni explicó que la noticia los sorprendió en pleno entrenamiento. “Nos agarró en medio de la práctica, nos dejó descolocados, en shock. Hicimos un minuto de silencio porque sentimos que era lo que debíamos hacer. Muy triste, la verdad que después de eso no hay nada más importante”, reconoció.
El entrenador destacó la forma en que Russo marcó a generaciones dentro del fútbol argentino, no solo por sus logros sino por su manera de ser. “Ha dejado un legado de cómo debe ser uno y cómo tiene que comportarse en una cancha de fútbol. Cuando hinchas de distintos equipos coinciden en lo que fue una persona, eso dice mucho de él. Mandarle un fuerte abrazo a su familia y poco más”, cerró Scaloni, visiblemente conmovido.
Por su parte, Lionel Messi también se expresó en redes sociales. El capitán argentino compartió una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje breve, pero sentido: “QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana.”
Aunque nunca compartieron vestuario, Russo había elogiado al rosarino en 2021. En la previa de la Copa América, había deseado que Argentina ganara el torneo “principalmente por Messi”. Hoy, el ídolo que cumplió aquel sueño lo despidió con respeto y gratitud.