Secciones
DeportesFútbol

El sentido homenaje de Lionel Messi y Lionel Scaloni a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento

El capitán y el entrenador de la Selección argentina manifestaron su dolor y recordaron con respeto la huella que dejó el histórico entrenador.

RECONOCIMIENTO. Messi y Scaloni expresaron su respeto y admiración por Miguel Ángel Russo desde la concentración en Miami. RECONOCIMIENTO. Messi y Scaloni expresaron su respeto y admiración por Miguel Ángel Russo desde la concentración en Miami.
Hace 1 Hs

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó una profunda conmoción en el fútbol argentino. En medio de los homenajes que se multiplicaron en La Bombonera y en distintos rincones del país, Lionel Scaloni y Lionel Messi también hicieron llegar su mensaje de respeto y tristeza por la partida del entrenador.

Desde Miami, donde la Selección se prepara para el amistoso frente a Venezuela, el técnico campeón del mundo comenzó su conferencia de prensa con una reflexión cargada de emoción. “Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel y estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede, y un tipo tan querido dentro del fútbol que ha dejado una huella, será imborrable”, expresó.

Scaloni explicó que la noticia los sorprendió en pleno entrenamiento. “Nos agarró en medio de la práctica, nos dejó descolocados, en shock. Hicimos un minuto de silencio porque sentimos que era lo que debíamos hacer. Muy triste, la verdad que después de eso no hay nada más importante”, reconoció.

El entrenador destacó la forma en que Russo marcó a generaciones dentro del fútbol argentino, no solo por sus logros sino por su manera de ser. “Ha dejado un legado de cómo debe ser uno y cómo tiene que comportarse en una cancha de fútbol. Cuando hinchas de distintos equipos coinciden en lo que fue una persona, eso dice mucho de él. Mandarle un fuerte abrazo a su familia y poco más”, cerró Scaloni, visiblemente conmovido.

Por su parte, Lionel Messi también se expresó en redes sociales. El capitán argentino compartió una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje breve, pero sentido: “QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana.”

Aunque nunca compartieron vestuario, Russo había elogiado al rosarino en 2021. En la previa de la Copa América, había deseado que Argentina ganara el torneo “principalmente por Messi”. Hoy, el ídolo que cumplió aquel sueño lo despidió con respeto y gratitud.

Temas Miguel Ángel Russo Lionel MessiBuenos AiresClub Atlético Boca JuniorsSelección Argentina de fútbolLionel Scaloni
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
4

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
5

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero
6

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Más Noticias
“San Martín está a la altura para superar esta llave”: la convicción de Campodónico antes del cruce con Morón

“San Martín está a la altura para superar esta llave”: la convicción de Campodónico antes del cruce con Morón

Ignacio Galván se ganó su lugar en Atlético Tucumán y gritó su primer gol en Primera

Ignacio Galván se ganó su lugar en Atlético Tucumán y gritó su primer gol en Primera

La noche que Miguel Ángel Russo se fue a dormir siendo técnico de la Selección Argentina

La noche que Miguel Ángel Russo se fue a dormir siendo técnico de la Selección Argentina

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

El mundo del fútbol le rinde sus respetos a Miguel Russo: los mensajes de Real Madrid, Barcelona y PSG

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios