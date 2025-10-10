Lautaro Rivero, la nueva apuesta de Scaloni en la Selección

El 2025 se convirtió en el año de la consagración para Lautaro Rivero, el joven zaguero de River que fue convocado por primera vez a la Selección. Su crecimiento sostenido, su madurez dentro del campo y su capacidad para adaptarse a distintos contextos lo posicionaron como una de las revelaciones del fútbol argentino.
De Central Córdoba al regreso triunfal a River
Rivero comenzó el año en Central Córdoba de Santiago del Estero, cedido a préstamo. En el conjunto “ferroviario”, dirigido por Omar De Felippe, logró consolidarse como titular luego de las salidas de Sebastián Valdez y Jonathan Rak. Su rendimiento fue sobresaliente: disputó 30 partidos entre torneo local y Copa Libertadores, donde fue protagonista en una noche histórica para el club al vencer 2-1 a Flamengo en el Maracaná. Además, marcó dos goles y aportó una asistencia.
Su desempeño llamó la atención de River, que en mayo activó la cláusula de repesca. Aunque no participó del Mundial de Clubes, su regreso coincidió con las lesiones de Germán Pezzella, Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta, lo que le permitió adueñarse del puesto. Desde entonces, Rivero se convirtió en el central con más minutos del semestre y en una pieza clave del equipo de Marcelo Gallardo.
La convocatoria de Scaloni y su oportunidad en la Selección
El buen presente del defensor llevó a Lionel Scaloni a incluirlo en la lista para la doble fecha FIFA. Argentina enfrentará a Venezuela este viernes a las 21 y a Puerto Rico el martes a las 20, ambos en Estados Unidos.
Scaloni elogió públicamente al joven central y anticipó que tendrá minutos. “Lautaro Rivero nos está dejando buenas sensaciones. Estamos contentos con él, creemos que tiene una proyección muy buena y en River lo está haciendo bien”, expresó el entrenador.
“Tendrá minutos en esta doble fecha. Veremos si es contra Venezuela o en el segundo partido”, añadió, dejando abierta la posibilidad de que participe en ambos encuentros.
Para el cuerpo técnico, Rivero representa la renovación defensiva que el seleccionado busca de cara al próximo Mundial. Su solidez, su juego aéreo y su madurez lo convirtieron en un candidato natural para integrarse al grupo que viene compitiendo en la elite internacional.
Una baja sensible para River Plate
La convocatoria de Rivero generó satisfacción, pero también preocupación en el club de Núñez. River perderá a su mejor defensor del semestre para el duelo frente a Sarmiento, en el que Marcelo Gallardo intentará cortar una racha de tres derrotas consecutivas por el torneo Clausura. Con varias bajas por sanciones y lesiones, la ausencia de Rivero obligará al entrenador a rearmar la defensa en un momento crítico.
Mientras tanto, el zaguero vive su semana más importante: el salto a la Selección Mayor marca un nuevo capítulo en su carrera. Lautaro Rivero pasa de ser una promesa a convertirse en una realidad del fútbol argentino, con el respaldo de Lionel Scaloni y el sueño celeste y blanco cada vez más cerca.