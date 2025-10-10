Lautaro Rivero, la nueva apuesta de Scaloni en la Selección

Su desempeño llamó la atención de River, que en mayo activó la cláusula de repesca. Aunque no participó del Mundial de Clubes, su regreso coincidió con las lesiones de Germán Pezzella, Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta, lo que le permitió adueñarse del puesto. Desde entonces, Rivero se convirtió en el central con más minutos del semestre y en una pieza clave del equipo de Marcelo Gallardo.