Vendía alfajores en la calle, ganó la Copa Argentina con Central Córdoba, es figura en River y fue convocado a la Selección: ¿quién es Lautaro Rivero?

El teléfono sonó y el sueño se hizo realidad: Lautaro Rivero fue convocado por primera vez a la Selección Argentina. Lionel Scaloni lo incluyó en la lista para los dos amistosos que la “Albiceleste” jugará en octubre en Estados Unidos ante Venezuela y Puerto Rico, y su nombre se transformó en una de las grandes novedades. El defensor de 21 años, hoy consolidado en River, es ejemplo de sacrificio y superación.