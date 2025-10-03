Vendía alfajores en la calle, ganó la Copa Argentina con Central Córdoba, es figura en River y fue convocado a la Selección: ¿quién es Lautaro Rivero?

El teléfono sonó y el sueño se hizo realidad: Lautaro Rivero fue convocado por primera vez a la Selección Argentina. Lionel Scaloni lo incluyó en la lista para los dos amistosos que la “Albiceleste” jugará en octubre en Estados Unidos ante Venezuela y Puerto Rico, y su nombre se transformó en una de las grandes novedades. El defensor de 21 años, hoy consolidado en River, es ejemplo de sacrificio y superación.
Formado en las divisiones inferiores del club de Núñez, Rivero encontró su lugar en el fútbol grande tras un paso determinante por Central Córdoba de Santiago del Estero, donde fue campeón de la Copa Argentina y disputó la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo decidió repescarlo para reforzar la defensa millonaria y, con actuaciones sólidas, el zaguero zurdo se ganó la titularidad en el Monumental.
Su historia personal lo hace distinto. Criado en Moreno, en una familia humilde y numerosa, Lautaro vendía alfajores, flores y cuadernos en la calle durante las vacaciones para ayudar en su casa y seguir entrenando. “Sabía que solo con entrenar a la mañana no me iba a alcanzar”, recordó en una entrevista. Esa experiencia, dice, lo marcó para siempre.
Rivero comenzó en el baby fútbol de Los Halcones y pasó por Villa Luro Norte antes de sumarse a River con apenas 14 años. Arrancó como carrilero por izquierda, pero su porte (1,85 m) y potencia lo llevaron a afianzarse como marcador central y capitán de varias categorías. En 2021 debutó en Reserva y, cuando parecía que quedaría libre, firmó su primer contrato profesional.
En 2024 partió a Central Córdoba para tener continuidad. Allí completó 30 partidos, dos goles y una asistencia, brilló en el Maracaná ante Flamengo y fue clave en la histórica consagración en la Copa Argentina. Ese nivel lo catapultó de regreso a River y, ahora, al plantel que comparte Lionel Messi y los campeones del mundo.
El presente de Rivero es el resultado de años de constancia. Pasó de vender alfajores en los semáforos a vestir la camiseta de la Selección Argentina. En octubre tendrá su oportunidad de demostrarle a Scaloni que su esfuerzo vale una chance en el camino al Mundial 2026.