Ciencias Económicas de la UNT dará un curso gratuito para inversores principiantes

Invertir no siempre requiere de grandes sumas de dinero ni de conocimientos avanzados en finanzas. Con la intención de acercar herramientas accesibles a quienes buscan dar los primeros pasos en la administración de sus ahorros, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) lanzó un curso gratuito y presencial dirigido a inversores principiantes.
El taller se titula “¿Cómo invertir sin ser un experto?” y será dictado por el experto Nazareno Delgado Balardini. La actividad se desarrollará este miércoles 8 de octubre, de 15.30 a 17 horas, en el Aula 7 de la Facultad. La propuesta, que no tiene costo de inscripción, está organizada por el Centro de Capacitación Continua de la UNT.
Un espacio para aprender a manejar el dinero
El curso propone un enfoque práctico con la metodología Finfocus, que combina conceptos claros con ejercicios adaptados a la realidad de cada asistente. Entre los contenidos se destacan el valor del ahorro, la importancia de la inversión regular y el impacto del interés compuesto a largo plazo.
La capacitación busca que los participantes puedan diseñar un plan de inversión mensual acorde a su capacidad económica. Además, plantea que cualquier persona puede iniciarse en el mundo financiero sin necesidad de contar con grandes capitales.
Invertir desde cero
Uno de los ejes centrales es mostrar que el crecimiento del capital no depende sólo del monto inicial, sino también de la constancia y la planificación. El curso explica cómo pequeñas sumas invertidas de forma periódica pueden generar resultados significativos con el tiempo.
El interés compuesto, concepto que multiplica el dinero reinvirtiendo los rendimientos, será otro de los puntos clave. La idea es que los asistentes comprendan cómo funciona esta herramienta y aprendan a aplicarla en sus finanzas personales.
Una propuesta gratuita y accesible
La UNT busca democratizar el acceso a conocimientos financieros que, en muchos casos, parecen reservados a especialistas. Por eso, la modalidad presencial ofrece la posibilidad de interactuar directamente con el docente y resolver dudas en el momento.
La inscripción se realiza de manera online en este formulario (https://docs.google.com/forms/d/e/) está abierta a estudiantes, profesionales y a cualquier persona interesada en empezar a invertir. No se requieren conocimientos previos, lo que lo convierte en una opción ideal para todo público.