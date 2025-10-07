Ciencias Económicas de la UNT dará un curso gratuito para inversores principiantes

El taller se titula “¿Cómo invertir sin ser un experto?” y será dictado por el experto Nazareno Delgado Balardini. La actividad se desarrollará este miércoles 8 de octubre, de 15.30 a 17 horas, en el Aula 7 de la Facultad. La propuesta, que no tiene costo de inscripción, está organizada por el Centro de Capacitación Continua de la UNT.