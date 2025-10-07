Secciones
SociedadEducación

Ciencias Económicas de la UNT dará un curso gratuito para inversores principiantes

La capacitación presencial "¿Cómo invertir sin ser un experto?" será dictada este 8 de octubre, de 15.30 a 17 horas, en el aula 7 de la Facultad.

FINANZAS. La FACE dictará un curso gratuito para quienes quieran iniciarse en inversiones. FINANZAS. La FACE dictará un curso gratuito para quienes quieran iniciarse en inversiones. / GOOGLE
Hace 22 Min

Invertir no siempre requiere de grandes sumas de dinero ni de conocimientos avanzados en finanzas. Con la intención de acercar herramientas accesibles a quienes buscan dar los primeros pasos en la administración de sus ahorros, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) lanzó un curso gratuito y presencial dirigido a inversores principiantes.

El taller se titula “¿Cómo invertir sin ser un experto?” y será dictado por el experto Nazareno Delgado Balardini. La actividad se desarrollará este miércoles 8 de octubre, de 15.30 a 17 horas, en el Aula 7 de la Facultad. La propuesta, que no tiene costo de inscripción, está organizada por el Centro de Capacitación Continua de la UNT.

Un espacio para aprender a manejar el dinero

El curso propone un enfoque práctico con la metodología Finfocus, que combina conceptos claros con ejercicios adaptados a la realidad de cada asistente. Entre los contenidos se destacan el valor del ahorro, la importancia de la inversión regular y el impacto del interés compuesto a largo plazo.

FINANZAS. La FACE dictará un curso gratuito para quienes quieran iniciarse en inversiones. FINANZAS. La FACE dictará un curso gratuito para quienes quieran iniciarse en inversiones. / INSTAGRAM

La capacitación busca que los participantes puedan diseñar un plan de inversión mensual acorde a su capacidad económica. Además, plantea que cualquier persona puede iniciarse en el mundo financiero sin necesidad de contar con grandes capitales.

Invertir desde cero

Uno de los ejes centrales es mostrar que el crecimiento del capital no depende sólo del monto inicial, sino también de la constancia y la planificación. El curso explica cómo pequeñas sumas invertidas de forma periódica pueden generar resultados significativos con el tiempo.

El interés compuesto, concepto que multiplica el dinero reinvirtiendo los rendimientos, será otro de los puntos clave. La idea es que los asistentes comprendan cómo funciona esta herramienta y aprendan a aplicarla en sus finanzas personales.

Una propuesta gratuita y accesible

La UNT busca democratizar el acceso a conocimientos financieros que, en muchos casos, parecen reservados a especialistas. Por eso, la modalidad presencial ofrece la posibilidad de interactuar directamente con el docente y resolver dudas en el momento.

La inscripción se realiza de manera online en este formulario (https://docs.google.com/forms/d/e/) está abierta a estudiantes, profesionales y a cualquier persona interesada en empezar a invertir. No se requieren conocimientos previos, lo que lo convierte en una opción ideal para todo público.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de TucumánJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuáles son los criterios de los padres a la hora de buscar el colegio de sus hijos? Siento que es más difícil que elegir casa

¿Cuáles son los criterios de los padres a la hora de buscar el colegio de sus hijos? "Siento que es más difícil que elegir casa"

Un alumno ciego de la UTN está a puntos de recibirse gracias a la ayuda de su mamá

Un alumno ciego de la UTN está a puntos de recibirse gracias a la ayuda de su mamá

Qué trae el nuevo Octubre Tecnológico de la Universidad San Pablo-T

Qué trae el nuevo Octubre Tecnológico de la Universidad San Pablo-T

Partió el primer contingente de ganadores tucumanos a la Feria Nacional de Ciencias en Misiones

Partió el primer contingente de ganadores tucumanos a la Feria Nacional de Ciencias en Misiones

La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
2

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?
3

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”
4

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
5

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
6

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Más Noticias
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Jaldo, sobre la renuncia de Espert: La política no puede convivir con el narcotráfico

Jaldo, sobre la renuncia de Espert: "La política no puede convivir con el narcotráfico"

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Comentarios