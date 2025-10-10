Una ex Gran Hermano protagonizó un escándalo con su novio stripper: celos, amenazas y golpes

El denunciante utilizó sus redes sociales para contar que había vivido momentos de extrema tensión con la modelo y que, según su versión, fue víctima de violencia física, amenazas y agresiones constantes. “Me pegó piñas, me pegó patadas, agarró un cuchillo y me dijo ‘andate porque te apuñalo’. Como cosas de esas tengo bastantes para contar y aparte tengo videos de eso y tengo mensajes de texto sobre eso”, aseguró Bruni en un video que publicó y luego borróen sus historias de Instagram.