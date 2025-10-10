Secciones
Una ex Gran Hermano protagonizó un escándalo con su novio stripper: celos, amenazas y golpes

Tras su controvertido paso por el reality, la influencer está en el centro de un conflicto judicial con su pareja, que habría detonado por celos.

Hace 1 Hs

La farándula argentina se vio sacudida una vez más por una fuerte polémica que involucra a una ex concursante de Gran Hermano. La influencer, que participó de la última edición del reality, quedó envuelta en un escándalo luego de que su ex pareja la denunciara por violencia. El joven, conocido por su trabajo como stripper en un boliche nocturno, aseguró que fue víctima de golpes y amenazas.

El denunciante utilizó sus redes sociales para contar que había vivido momentos de extrema tensión con la modelo y que, según su versión, fue víctima de violencia física, amenazas y agresiones constantes. “Me pegó piñas, me pegó patadas, agarró un cuchillo y me dijo ‘andate porque te apuñalo’. Como cosas de esas tengo bastantes para contar y aparte tengo videos de eso y tengo mensajes de texto sobre eso”, aseguró Bruni en un video que publicó y luego borróen sus historias de Instagram.

La ex participante de Gran Hermano que protagonizó un cruce de denuncias por violencia es Andrea Lázaro, la instructora fitness que abandonó el reality porque sufría fuertes dolores de cabeza producto de una cirugía cerebral realizada años atrás. La influencer conoció a su novio, Nicolás Bruni, en la noche porteña y desde que se pusieron de novios, él la acompañaba en todas sus presentaciones y entrevistas.

El conflicto estalló públicamente hace pocos días, pero las tensiones entre ambos habrían comenzado semanas atrás, cuando la pareja decidió terminar su relación de manera conflictiva. Según allegados, las peleas y los celos mutuos derivaron en una escalada que hoy terminó en denuncias cruzadas y exposición mediática.

Luego del escándalo, Andrea rompió el silencio públicamente y se defendió a través de sus redes, donde compartió fragmentos de videos, capturas y audios que, según ella, demuestran que su ex la seguía llamando y escribiendo después del supuesto maltrato.

“Vivió un calvario, pero me llama para ver cómo estoy mil veces. No se coman el verso. La que vivió un calvario fui yo. Por eso hay una denuncia penal”, escribió en una historia de Instagram, acompañada de un video donde se la ve visiblemente afectada por la situación.

En sus publicaciones, la ex participante de Gran Hermano afirmó que ya realizó una denuncia formal y que la Justicia está interviniendo en el caso.

