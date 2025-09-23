El ciclo de sanación del bolsillo: cinco hábitos para ahorrar si ganás poco dinero

Ahorrar ganando poco es posible en cinco pasos

Meta de ahorro. Las personas que no estén familiarizadas con el hábito del ahorro deberán empezar de a poco y para eso no es necesario iniciar con grandes capitales, ni grandes metas. Lo más sensato es plantearte una meta de ahorro específica. La capacidad de ahorro no es la misma en todas las personas, por eso la meta debe ser personal y realista. Por ejemplo, se puede plantear ahorrar una determinada cantidad de dinero o ahorrar lo suficiente para hacer algún tipo de gasto o compra grande.