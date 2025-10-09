A un día del adiós a Miguel Ángel Russo, su hijo decidió jugar y rendirle homenaje en la cancha

El encuentro, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, se disputará desde las 18.30 en el Coloso Marcelo Bielsa. Será un partido cargado de simbolismo. Nacho fue formado en Rosario Central, el club donde su padre es una leyenda, y volverá a su ciudad para enfrentar al clásico rival, Newell’s. Pese a esa histórica rivalidad, en el ambiente se anticipa un clima de profundo respeto y un minuto de silencio en memoria de Miguel Russo.