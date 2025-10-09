Secciones
A un día del adiós a Miguel Ángel Russo, su hijo decidió jugar y rendirle homenaje en la cancha

Nacho Russo, delantero del “Matador”, estuvo presente en el velorio de su padre y viajará a Rosario para ponerse a disposición de Diego Dabove en el duelo ante Newell’s.

HOMENAJE DESDE LA CANCHA. Nacho Russo decidió viajar a Rosario para estar con Tigre ante Newell’s y rendirle tributo a su padre haciendo lo que más amaban: vivir el fútbol. HOMENAJE DESDE LA CANCHA. Nacho Russo decidió viajar a Rosario para estar con Tigre ante Newell’s y rendirle tributo a su padre haciendo lo que más amaban: vivir el fútbol.
Hace 1 Hs

La muerte de Miguel Ángel Russo conmovió a todo el fútbol argentino. En medio del dolor y las muestras de respeto que se multiplicaron en La Bombonera, su hijo Ignacio, delantero de Tigre, tomó una decisión que habla tanto de su carácter como del legado que dejó su padre. Jugará este viernes ante Newell’s, en Rosario, la ciudad donde ambos nacieron y que marcó sus vidas.

“Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me c... a p...”, expresó el joven de 24 años en diálogo con La Red de Rosario. El delantero participó del velorio íntimo junto a su familia y los más cercanos al entrenador, pero ya confirmó que viajará al mediodía para sumarse al plantel de Tigre.

El encuentro, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, se disputará desde las 18.30 en el Coloso Marcelo Bielsa. Será un partido cargado de simbolismo. Nacho fue formado en Rosario Central, el club donde su padre es una leyenda, y volverá a su ciudad para enfrentar al clásico rival, Newell’s. Pese a esa histórica rivalidad, en el ambiente se anticipa un clima de profundo respeto y un minuto de silencio en memoria de Miguel Russo.

El técnico Diego Dabove había considerado darle un tiempo de licencia, pero el propio jugador pidió estar con sus compañeros. “Quiero acompañar al grupo y hacer lo que más nos gustaba a los dos: estar cerca de una cancha”, le habría transmitido al entrenador. El DT accedió sin dudarlo.

Durante la jornada, Tigre dedicó un minuto de silencio en la práctica y expresó su apoyo al delantero en redes sociales: “El Club Atlético Tigre acompaña con profundo respeto y cariño a nuestro jugador Ignacio Russo ante el fallecimiento de su padre, Miguel Ángel Russo. Toda la Familia Matadora está junto a vos y tu familia en este difícil momento. Q.E.P.D. Miguel Ángel”.

El delantero, que pertenece a Rosario Central y está a préstamo en Tigre, ya le había marcado un gol a Newell’s el año pasado jugando para Instituto. Esta vez, la cita tendrá un significado distinto porque será su manera de rendir homenaje a quien le enseñó el valor del compromiso y la pasión por el fútbol.

Nacho Russo debutó en Primera con la camiseta de Central en 2020. Luego pasó por Chacarita, Patronato e Instituto antes de llegar al “Matador”. En lo que va del torneo, suma nueve goles en 32 partidos y se ganó el respeto del plantel por su entrega.

Este viernes, su presencia en el Coloso del Parque será el gesto de un hijo que, en medio del dolor, eligió honrar a su padre haciendo lo que los unía desde siempre.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsClub Atlético TigreClub Atlético Newell´s Old BoysLiga Profesional de FútbolTorneo Clausura 2025
