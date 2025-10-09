Secciones
DeportesFútbol

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El entrenador de Boca falleció tras una larga lucha contra el cáncer. En medio del dolor, trascendió el emotivo deseo que expresó a sus seres queridos antes de partir.

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
Hace 1 Hs

El fútbol argentino sigue golpeado por la muerte de Miguel Ángel Russo, quien falleció luego de enfrentar durante años una dura enfermedad. El técnico de Boca decidió mantenerse activo hasta el final, acompañando a su equipo y dejando un legado que trascendió las canchas.

Según informó TyC Sports, antes de morir, el entrenador le hizo un pedido muy especial a su familia: quería que lo despidieran con la ropa de Boca. Cumpliendo su última voluntad, su cuerpo fue retirado de su casa con la indumentaria xeneize, un gesto que simboliza la pasión que lo unió para siempre al club de la Ribera.

Ante el dolor de su partida, Boca Juniors ofreció sus instalaciones para que el velatorio se realice en el estadio. La familia aceptó y el último adiós tendrá lugar en el Hall Central de la Bombonera este jueves, desde las 10 hasta las 22, y continuará el viernes de 10 a 12. Durante esas horas, los hinchas de todos los clubes podrán acercarse a despedir a una leyenda del fútbol argentino.

El club ya comenzó los preparativos para recibir a miles de fanáticos. En los alrededores del estadio se instalaron vallas y medidas de seguridad para permitir el ingreso del público. Además, Boca decretó duelo institucional, con suspensión total de actividades deportivas y culturales en señal de respeto hacia quien dejó una huella imborrable en la historia xeneize.

El mensaje final de Boca para su eterno entrenador

En su comunicado oficial, Boca Juniors expresó con profunda tristeza el fallecimiento de su técnico. “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Hasta siempre, querido Miguel”, concluyó el mensaje. Un adiós cargado de emoción para quien fue más que un entrenador: un símbolo de entrega, humildad y amor por el fútbol.

Temas Miguel Ángel Russo Club Atlético Boca JuniorsArgentinaEstadio Alberto J ArmandoTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán recibirá a Platense con Fernando Espinoza como árbitro

Atlético Tucumán recibirá a Platense con Fernando Espinoza como árbitro

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
3

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
4

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El largo partido del fútbol femenino

El largo partido del fútbol femenino

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Comentarios