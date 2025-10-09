Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

El fútbol argentino sigue golpeado por la muerte de Miguel Ángel Russo, quien falleció luego de enfrentar durante años una dura enfermedad. El técnico de Boca decidió mantenerse activo hasta el final, acompañando a su equipo y dejando un legado que trascendió las canchas.
Según informó TyC Sports, antes de morir, el entrenador le hizo un pedido muy especial a su familia: quería que lo despidieran con la ropa de Boca. Cumpliendo su última voluntad, su cuerpo fue retirado de su casa con la indumentaria xeneize, un gesto que simboliza la pasión que lo unió para siempre al club de la Ribera.
Ante el dolor de su partida, Boca Juniors ofreció sus instalaciones para que el velatorio se realice en el estadio. La familia aceptó y el último adiós tendrá lugar en el Hall Central de la Bombonera este jueves, desde las 10 hasta las 22, y continuará el viernes de 10 a 12. Durante esas horas, los hinchas de todos los clubes podrán acercarse a despedir a una leyenda del fútbol argentino.
El club ya comenzó los preparativos para recibir a miles de fanáticos. En los alrededores del estadio se instalaron vallas y medidas de seguridad para permitir el ingreso del público. Además, Boca decretó duelo institucional, con suspensión total de actividades deportivas y culturales en señal de respeto hacia quien dejó una huella imborrable en la historia xeneize.
El mensaje final de Boca para su eterno entrenador
En su comunicado oficial, Boca Juniors expresó con profunda tristeza el fallecimiento de su técnico. “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Hasta siempre, querido Miguel”, concluyó el mensaje. Un adiós cargado de emoción para quien fue más que un entrenador: un símbolo de entrega, humildad y amor por el fútbol.