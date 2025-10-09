Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Ante el dolor de su partida, Boca Juniors ofreció sus instalaciones para que el velatorio se realice en el estadio. La familia aceptó y el último adiós tendrá lugar en el Hall Central de la Bombonera este jueves, desde las 10 hasta las 22, y continuará el viernes de 10 a 12. Durante esas horas, los hinchas de todos los clubes podrán acercarse a despedir a una leyenda del fútbol argentino.