Guillermo Francos destacó el rol de Lisandro Catalán en las negociaciones con los gobernadores

“El acuerdo fue trabajo político de nuestro ministro del Interior”, afirmó el funcionario.

Hace 39 Min

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, resaltó la labor del ministro del Interior, Lisandro Catalán, en las negociaciones con los gobernadores que permitieron al oficialismo evitar una nueva derrota legislativa tras el traspié en la Cámara de Diputados con el tratamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

“Lo que pasó en la sesión de ayer, el acuerdo que se hizo con los gobernadores fue generado por el ministro del Interior”, afirmó Francos, en declaraciones radiales. 

El funcionario subrayó que Catalán fue quien encabezó los contactos con los mandatarios provinciales para garantizar apoyos y ganar tiempo político en el Congreso.

“Yo hablé con gobernadores para apoyarlo a Lisandro, que fue quien conversó con todos los mandatarios con los que podemos contar para sostener los votos. No lo veo como un gran éxito mío, sino del trabajo político de él”, señaló.

El movimiento coordinado por Catalán permitió al oficialismo reencauzar la discusión parlamentaria y evitar un nuevo revés, luego de que la votación del artículo tres del proyecto sobre los DNU dejara en minoría al bloque de La Libertad Avanza. El entendimiento alcanzado derivó en que el texto vuelva al Senado para su revisión, dando margen al Ejecutivo para reordenar su estrategia legislativa.

En Tucumán, seis de los nueve diputados nacionales actuaron en línea con lo que buscaba el oficialismo al no dar quórum a la sesión, entre ellos representantes del espacio de Catalán, de CREO y aliados radicales. Ese gesto político fue interpretado dentro de Casa Rosada como una muestra del peso que el ministro del Interior mantiene en el vínculo con las provincias.

También aprovechó la entrevista para marcar diferencias con el consultor presidencial Santiago Caputo, al rechazar versiones que lo mostraban como principal artífice del acuerdo. “Hay algunos que tienen operadores en redes que pueden generar eso y que después se multiplica. ¿Vieron que yo no hago ningún operativo clamor?”, ironizó el funcionario, remarcando que las negociaciones se dieron en el plano político e institucional.

Por último, Francos pidió fortalecer el orden interno dentro del Gobierno. “Es bueno que los dirigentes que participan del gobierno asuman responsabilidades formales. Hay que establecer responsabilidades claras”, cerró. 

