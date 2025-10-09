Guillermo Francos destacó el rol de Lisandro Catalán en las negociaciones con los gobernadores

En Tucumán, seis de los nueve diputados nacionales actuaron en línea con lo que buscaba el oficialismo al no dar quórum a la sesión, entre ellos representantes del espacio de Catalán, de CREO y aliados radicales. Ese gesto político fue interpretado dentro de Casa Rosada como una muestra del peso que el ministro del Interior mantiene en el vínculo con las provincias.