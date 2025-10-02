Secciones
Política

Lisandro Catalán: "El fortalecimiento de la agroindustria es fundamental"

El ministro participó del AmCham Agribusiness Forum 2025.

Lisandro Catalán: El fortalecimiento de la agroindustria es fundamental
Hace 13 Min

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, participó del AmCham Agribusiness Forum 2025, un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que reunió en la Ciudad de Buenos Aires a referentes de la cadena agroindustrial. 

El foro tuvo como eje central el debate sobre los desafíos y oportunidades del sector, en un escenario global que exige mayor competitividad, innovación y previsibilidad. La apertura estuvo a cargo de Mariana Schoua, presidenta de AmCham y CEO de Aconcagua Energía y Generación, quien subrayó que desde 2023 la cámara viene consolidando un espacio de articulación específico para la agroindustria.

Catalán mantuvo encuentros con empresarios, productores, autoridades provinciales e internacionales. A través de su cuenta oficial de X, el funcionario señaló: “En el marco del AmCham Agribusiness Forum 2025, dialogué con empresarios, productores, referentes del sector y autoridades provinciales e internacionales sobre cómo potenciar la agroindustria y su rol clave para el desarrollo del país. Analizamos el vínculo con las provincias y la jerarquización del espacio del diálogo que venimos llevando adelante para seguir fortaleciendo la relación institucional con los gobernadores”.

“Este encuentro fomenta el intercambio de experiencias y la elaboración de estrategias concretas y consensos destinados a fortalecer la inversión y la innovación, para potenciar la capacidad productiva y exportadora del sector. El fortalecimiento de la agroindustria es fundamental para consolidar una Argentina más competitiva. Desde el Gobierno nacional trabajamos día a día por este sector estratégico, potenciando su rol como motor del crecimiento y del futuro de nuestra economía”, añadió. 

Por su parte, Schoua destacó los tres pilares estratégicos para dar el salto productivo y exportador del país:

- Innovación con reglas claras, que atraiga inversiones de largo plazo.

- Infraestructura crítica, para mejorar la logística, reducir costos y aumentar la inserción internacional.

- Marcos regulatorios estables y consensuados, que aporten previsibilidad y competitividad.

“La competitividad es un proceso colectivo que requiere decisión de largo plazo y decisiones valientes”, concluyó la presidenta de AmCham.

Tucumán Buenos Aires Lisandro Catalán
