Teatro: tradición, cambio y aculturación en la obra brasileña “Azira’i”

Azira’i -la madre de la protagonista- integró los Pajés Supremos del pueblo Tentehar, un reconocimiento reservado sólo a quienes llegaban a lo más alto de sus conocimientos (“curaba con tres elementos: las plantas, las manos y el canto”, evoca su hija) y de la comunicación con los antepasados; cuando decidió nombrar a su hija como heredera, le transmitió tanto sus técnicas como sus frustraciones de pueblo sometido por el poder y los cambios. Esa carga se vuelca en escena con un cuerpo entregado y dispuesto a arriesgarse en una puesta que trasciende el discurso lineal para ser un complejo estudio de lo que está pasando silenciosamente en diferentes comunidades y distintos países.