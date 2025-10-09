Teatro: un trágico ritual ancestral para conseguir oro y protección

El nombre de la obra remite a un ritual en el altiplano andino: un sacrificio humano al Tío de la mina, una especie de deidad entre diabólica y protectora que los trabajadores veneran y a la que confían el éxito de sus labores, y eje del conflicto escénico que transita en la ancestral lucha entre el bien y el mal, el creer y el dudar, el miedo y la fe. Esa práctica no está perdida en el tiempo: en 2018, un niño de ocho años desapareció en La Paz, y sus padres denunciaron penalmente que su hijo fue sacrificado vivo por mineros de la cooperativa Santa Bárbara en Cosmipata.