Jorge Brito y Juan Román Riquelme, juntos en La Bombonera: el gesto que marcó el adiós a Miguel Ángel Russo

El presidente de River asistió al velatorio del histórico entrenador y mantuvo un emotivo diálogo con su par de Boca.

Hace 1 Hs

La Bombonera fue escenario de una imagen poco habitual. En medio del dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, el histórico entrenador que dejó una huella profunda en el fútbol argentino, Jorge Brito y Juan Román Riquelme compartieron un encuentro que simbolizó respeto y unidad.

El presidente de River llegó cerca de las 18 junto a Ignacio Villarroel, vicepresidente del club, y Santiago Poblet, presidente de Relaciones Públicas. Tras ingresar al hall central del estadio para darle el último adiós a Russo, los dirigentes del “Millonario” se cruzaron con Riquelme y conversaron durante varios minutos en una de las escaleras que conducen a las oficinas de la presidencia. También participaron Raúl Cascini y miembros del área de Relaciones Públicas de Boca. Según los presentes, la charla fue cordial y dejó una postal de mutuo reconocimiento.

Un gesto que cruzó los colores

La presencia de la delegación de River en La Bombonera fue uno de los momentos más significativos del velorio. El club de Núñez envió una corona de flores con los colores azul y amarillo y publicó un mensaje en sus redes sociales para acompañar a la familia de Russo y al mundo Boca.
“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, expresó el comunicado oficial.

Además, el plantel dirigido por Marcelo Gallardo realizó un minuto de silencio antes del entrenamiento matutino. El propio técnico habló con sus jugadores para recordar la figura de “Miguelo” y destacar su ejemplo dentro y fuera de la cancha.

A lo largo del día, el estadio de Boca recibió a miles de hinchas y figuras del fútbol. Rosario Central, con Ángel Di María al frente, San Lorenzo, Barracas Central y Estudiantes de La Plata también se hicieron presentes. Entre las camisetas azul y oro se distinguieron varias de otros clubes, incluidas algunas de River, cuyos hinchas se acercaron con flores en señal de respeto.

CON LOS COLORES DE BOCA. River envió una corona de flores azul y amarilla para despedir a Miguel Ángel Russo en La Bombonera. CON LOS COLORES DE BOCA. River envió una corona de flores azul y amarilla para despedir a Miguel Ángel Russo en La Bombonera.

Uno de ellos explicó su presencia con palabras simples. “Vivo cerca y quise venir a saludar a un tipo del fútbol. Russo fue un ejemplo. No vengo a provocar, vengo a rendirle homenaje”, dijo.

La Bombonera permanecerá abierta hasta el viernes al mediodía para que el público pueda despedir al entrenador, en una ceremonia íntima y respetuosa, como él lo hubiera querido.

