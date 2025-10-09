Jorge Brito y Juan Román Riquelme, juntos en La Bombonera: el gesto que marcó el adiós a Miguel Ángel Russo

Un gesto que cruzó los colores

La presencia de la delegación de River en La Bombonera fue uno de los momentos más significativos del velorio. El club de Núñez envió una corona de flores con los colores azul y amarillo y publicó un mensaje en sus redes sociales para acompañar a la familia de Russo y al mundo Boca.

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, expresó el comunicado oficial.