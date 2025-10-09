Secciones
El tucumano Álvaro Montoro será operado tras su lesión en el Mundial Sub 20 y se pierde el resto del torneo

El mediocampista de 18 años, pieza clave en el esquema de Diego Placente, sufrió una fractura en la clavícula y regresará al país para realizarse la cirugía.

CON LA CELESTE Y BLANCA. Montoro fue titular en los cuatro partidos del Mundial Sub 20 antes de sufrir la lesión que lo obligó a despedirse del torneo.
Hace 40 Min

La goleada 4-0 de la Selección Argentina sobre Nigeria, que selló el pase a los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile, dejó una noticia amarga: Álvaro Montoro, el tucumano que forma parte del equipo de Diego Placente, sufrió una fractura en la clavícula derecha y quedó descartado para lo que resta del torneo.

El mediocampista, que milita en Botafogo y se formó en Vélez, cayó con todo su peso tras un choque con el defensor nigeriano Amos Ochoche, a los 38 minutos del primer tiempo. Intentó reincorporarse, pero poco después se desplomó con visibles gestos de dolor. Entre lágrimas, fue reemplazado por Gianluca Prestianni.

Minutos más tarde, la cuenta oficial de la Selección Argentina confirmó la gravedad de la lesión. “Parte médico: el futbolista Montoro presenta una fractura en la clavícula derecha. Será operado el sábado por el departamento médico de la AFA en Buenos Aires. ¡Pronta recuperación, Álvaro, estamos con vos!”, se publicó.

El jugador, que abandonará Santiago de Chile este viernes, será intervenido quirúrgicamente en la capital argentina y comenzará luego con un proceso de recuperación que demandará al menos tres meses. De esta manera, no volverá a jugar en lo que queda del año.

Montoro, de 18 años, fue titular en los cuatro partidos disputados por Argentina en el certamen, acumulando 234 minutos en cancha. Su baja representa un golpe duro para Placente, ya que el reglamento solo permite reemplazos por lesión en el caso de los arqueros.

El equipo nacional volverá a jugar el sábado, ante México, por un lugar en las semifinales. Pero lo hará sin una de sus piezas más firmes en el mediocampo, un tucumano que se había ganado su lugar a base de talento y esfuerzo, y que ahora deberá esperar para volver a vestirse de celeste y blanco.

