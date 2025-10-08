Argentina aplastó a Nigeria en el Mundial Sub 20

El seleccionado argentino Sub 20 volvió a dejar en claro por qué es uno de los grandes candidatos al título. En una actuación convincente de principio a fin, el equipo dirigido por Diego Placente goleó 4 a 0 a Nigeria y se metió en los cuartos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile. Con esta victoria, la “Albiceleste” mantiene su invicto con cuatro triunfos consecutivos y se ilusiona con llegar a lo más alto del podio.