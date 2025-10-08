Argentina aplastó a Nigeria en el Mundial Sub 20

El seleccionado argentino Sub 20 volvió a dejar en claro por qué es uno de los grandes candidatos al título. En una actuación convincente de principio a fin, el equipo dirigido por Diego Placente goleó 4 a 0 a Nigeria y se metió en los cuartos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile. Con esta victoria, la “Albiceleste” mantiene su invicto con cuatro triunfos consecutivos y se ilusiona con llegar a lo más alto del podio.
Desde el inicio, la Selección impuso condiciones. Apenas se jugaba un minuto cuando Dylan Gorosito desbordó por la derecha y envió un centro rasante que Alejo Sarco empujó a la red para el 1 a 0. El gol madrugador desarmó cualquier planteo defensivo de las “Súper Águilas”, que nunca lograron reaccionar ante la presión alta y el dominio territorial argentino.
Nigeria tuvo una ocasión clara a los 10 minutos, con un cabezazo de Israel Ayuma que se fue por encima del travesaño tras un córner, pero fue apenas un susto pasajero. Argentina respondió con autoridad y a los 22 minutos amplió la ventaja gracias a un tiro libre perfecto de Maher Carrizo, que clavó la pelota junto a palo del arquero Ebenezar Harcourt.
A partir de allí, el conjunto nacional manejó el ritmo del juego con serenidad. Miltón Delgado se adueñaron del mediocampo, mientras que la defensa mostró solidez para contener a los veloces atacantes nigerianos. Cuando Nigeria logró filtrarse, apareció Santino Barbi para mantener el arco en cero: primero achicó a tiempo frente a Tahir Maigana y luego desvió con una mano un disparo a quemarropa de Daniel Daga, en una de las tapadas del torneo.
El segundo tiempo arrancó con la misma tónica. Argentina no se conformó y fue en busca de más. A los siete minutos, Delgado recuperó una pelota en mitad de cancha y lanzó un pase filtrado para Carrizo, que definió con gran clase ante la salida del arquero para anotar su segundo gol personal y el tercero del equipo.
Con el resultado definido, Placente movió el banco para dosificar esfuerzos. Sin embargo, la “Albiceleste” todavía tenía guardada una joya: a los 20’, Gianluca Prestianni asistió a Mateo Silvetti, que tras eludir a su marcador en el área, definió con un zurdazo cruzado para el 4 a 0 definitivo.
La única preocupación llegó a los 39 del primer tiempo, cuando el tucumano Álvaro Montoro debió ser reemplazado tras recibir un duro golpe en el hombro derecho.
Con autoridad, confianza y un fútbol que ilusiona, Argentina selló otra actuación impecable y ya piensa en su próximo desafío: el duelo de cuartos de final ante México, un clásico continental que pondrá a prueba su madurez y su hambre de gloria.