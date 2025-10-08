Secciones
Argentina aplastó a Nigeria en el Mundial Sub 20

El equipo de Diego Placente goleó 4 a 0 al conjunto africano y avanzó a los cuartos de final del certamen que se juega en Chile, donde se medirá con México. El tucumano Álvaro Montoro salió lesionado.

IMPARABLE. Alejo Sarco convirtió el primer gol del seleccionado argentino al minuto de juego. IMPARABLE. Alejo Sarco convirtió el primer gol del seleccionado argentino al minuto de juego.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

El seleccionado argentino Sub 20 volvió a dejar en claro por qué es uno de los grandes candidatos al título. En una actuación convincente de principio a fin, el equipo dirigido por Diego Placente goleó 4 a 0 a Nigeria y se metió en los cuartos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile. Con esta victoria, la “Albiceleste” mantiene su invicto con cuatro triunfos consecutivos y se ilusiona con llegar a lo más alto del podio.

Desde el inicio, la Selección impuso condiciones. Apenas se jugaba un minuto cuando Dylan Gorosito desbordó por la derecha y envió un centro rasante que Alejo Sarco empujó a la red para el 1 a 0. El gol madrugador desarmó cualquier planteo defensivo de las “Súper Águilas”, que nunca lograron reaccionar ante la presión alta y el dominio territorial argentino.

Nigeria tuvo una ocasión clara a los 10 minutos, con un cabezazo de Israel Ayuma que se fue por encima del travesaño tras un córner, pero fue apenas un susto pasajero. Argentina respondió con autoridad y a los 22 minutos amplió la ventaja gracias a un tiro libre perfecto de Maher Carrizo, que clavó la pelota junto a palo del arquero Ebenezar Harcourt.

A partir de allí, el conjunto nacional manejó el ritmo del juego con serenidad. Miltón Delgado se adueñaron del mediocampo, mientras que la defensa mostró solidez para contener a los veloces atacantes nigerianos. Cuando Nigeria logró filtrarse, apareció Santino Barbi para mantener el arco en cero: primero achicó a tiempo frente a Tahir Maigana y luego desvió con una mano un disparo a quemarropa de Daniel Daga, en una de las tapadas del torneo.

El segundo tiempo arrancó con la misma tónica. Argentina no se conformó y fue en busca de más. A los siete minutos, Delgado recuperó una pelota en mitad de cancha y lanzó un pase filtrado para Carrizo, que definió con gran clase ante la salida del arquero para anotar su segundo gol personal y el tercero del equipo.

Con el resultado definido, Placente movió el banco para dosificar esfuerzos. Sin embargo, la “Albiceleste” todavía tenía guardada una joya: a los 20’, Gianluca Prestianni asistió a Mateo Silvetti, que tras eludir a su marcador en el área, definió con un zurdazo cruzado para el 4 a 0 definitivo.

La única preocupación llegó a los 39 del primer tiempo, cuando el tucumano Álvaro Montoro debió ser reemplazado tras recibir un duro golpe en el hombro derecho.

Con autoridad, confianza y un fútbol que ilusiona, Argentina selló otra actuación impecable y ya piensa en su próximo desafío: el duelo de cuartos de final ante México, un clásico continental que pondrá a prueba su madurez y su hambre de gloria.

Temas Santiago de ChileDiego PlacenteMundial Sub 20Alvaro MontoroMaher Carrizo
