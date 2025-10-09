Secciones
“A mi abuela le caes mal”: la inesperada reacción del presidente de Chile que se volvió viral

Gabriel Boric se tomó con humor la intervención de un pequeño que se le acercó para comentarle que su abuela no tenía la mejor opinión de él.

Hace 1 Hs

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se volvió viral en redes sociales luego de la divertida conversación que tuvo con un niño. La interacción se produjo durante un evento de ciencia y tecnología en el Museo Interactivo Mirador en la que participó el mandatario.

En medio de la actividad, un niño se le acercó al Presidente para plantearle la opinión que tenía su abuela respecto a él. La conversación quedó registrada por una usuaria que compartió el registro a través de TikTok con el título: “Mi hijo le dice al presidente ‘Boric le tengo que decir algo: usted el cae mal a mi abuela’”.

Al escuchar el comentario, el presidente Boric le expresó al menor que “a tu abuela le puede caer bien el presidente o le puede caer mal el presidente y tiene todo el derecho a expresarlo siempre. Dile que yo igual tengo que trabajar para ella. Mándale un saludo a tu abuela”, recalcó al pequeño. 

Boric refuerza el norte de Chile para frenar la inmigración irregular

El presidente chileno, Gabriel Boric, se trasladó este miércoles a la localidad de Colchane, cerca de la frontera con Bolivia, para poner en marcha las etapas II y III del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron), el plan chileno destinado a reforzar la seguridad fronteriza del Chile mediante tecnología de vigilancia avanzada.

Las nuevas fases del Sifron se centran en la vigilancia tecnológica y el control aéreo, incluyendo el despliegue de drones, cámaras móviles y puestos de observación fronteriza.

La iniciativa, puesta en marcha en 2023, abarca cinco fases y cubre las regiones septentrionales de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Incluye inversiones de más de 13 millones de dólares en movilidad, vigilancia, mando y control, e infraestructura para el personal militar.

De acuerdo al Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto de Estadísticas, los migrantes representan casi un 10% de la población de Chile de los cuales el 17% ha ingresado al país de forma irregular.

