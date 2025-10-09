Bono Mujer Trabajadora en Chile: cuándo se paga en octubre y cuáles son los requisitos

Durante este mes de octubre se realizará un nuevo pago del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), un beneficio impulsado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) que busca apoyar a trabajadoras dependientes e independientes de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).