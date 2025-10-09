Bono Mujer Trabajadora en Chile: cuándo se paga en octubre y cuáles son los requisitos

Durante este mes de octubre se realizará un nuevo pago del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), un beneficio impulsado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) que busca apoyar a trabajadoras dependientes e independientes de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).
El BTM es un aporte postulable durante todo el año, a través del sitio web del Sence, y puede recibirse en dos modalidades: mensual o anual.
En su modalidad mensual, el monto del bono se calcula según la renta mensual de la trabajadora:
- Renta igual o inferior a $294.377: el beneficio va desde $1 hasta $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta).
- Renta superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971: el pago es cercano a $44.157.
- Renta superior a $367.971 e inferior a $662.348: el monto varía entre $44.157 y $1 (a mayor renta, el monto disminuye).
Los pagos mensuales corresponden a un adelanto del 75% del total anual del bono, distribuidos a lo largo de los 12 meses. El 25% restante se pagó en agosto, junto con la entrega de la modalidad anual del beneficio.
Bono Mujer Trabajadora: fecha de pago en octubre
Según el calendario oficial, el pago del BTM correspondiente a octubre se realizará el jueves 30 de octubre, y el monto será calculado de acuerdo con la renta percibida en julio.
El dinero será depositado directamente en la CuentaRUT de BancoEstado (u otra cuenta bancaria registrada) o podrá retirarse presencialmente en sucursales de BancoEstado o BancoEstado Express.