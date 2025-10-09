Secciones
Bono Mujer Trabajadora en Chile: cuándo se paga en octubre y cuáles son los requisitos

El beneficio está dirigido a trabajadoras del 40% más vulnerable del país e incluye modalidades de pago mensual y anual.

Hace 1 Hs

Durante este mes de octubre se realizará un nuevo pago del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), un beneficio impulsado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) que busca apoyar a trabajadoras dependientes e independientes de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

El BTM es un aporte postulable durante todo el año, a través del sitio web del Sence, y puede recibirse en dos modalidades: mensual o anual.

En su modalidad mensual, el monto del bono se calcula según la renta mensual de la trabajadora:

- Renta igual o inferior a $294.377: el beneficio va desde $1 hasta $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta).

- Renta superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971: el pago es cercano a $44.157.

- Renta superior a $367.971 e inferior a $662.348: el monto varía entre $44.157 y $1 (a mayor renta, el monto disminuye).

Los pagos mensuales corresponden a un adelanto del 75% del total anual del bono, distribuidos a lo largo de los 12 meses. El 25% restante se pagó en agosto, junto con la entrega de la modalidad anual del beneficio.

Bono Mujer Trabajadora: fecha de pago en octubre

Según el calendario oficial, el pago del BTM correspondiente a octubre se realizará el jueves 30 de octubre, y el monto será calculado de acuerdo con la renta percibida en julio.

El dinero será depositado directamente en la CuentaRUT de BancoEstado (u otra cuenta bancaria registrada) o podrá retirarse presencialmente en sucursales de BancoEstado o BancoEstado Express.

