Carla Jara reveló cómo enfrentó la separación de Francisco Kaminski y el impacto en su hijo

La ex integrante de Mekano confesó que este proceso fue el más complejo de su vida.

Hace 32 Min

Carla Jara abrió su corazón y compartió uno de los momentos más duros que ha vivido: su separación de Francisco Kaminski, tras los rumores de una supuesta infidelidad del animador con Camila Andrade.

En conversación con María Luisa Godoy en el podcast Mamá por Siempre, la ex integrante de Mekano confesó que este proceso fue el más complejo de su vida, especialmente por el impacto emocional que tuvo en su hijo, Mariano. “Él es mi todo”, expresó con emoción.

Jara relató que la noticia tomó por sorpresa al pequeño, ya que en su hogar no existían conflictos visibles que pudieran anticipar la ruptura. “Fue súper difícil contener a Mariano. Además, fue algo que él no vio venir (…) lo que a mí me cuenta la psicóloga es que hay niños que agradecen mucho cuando los papás se separan, porque ven gritos, ven peleas, golpes incluso”, explicó.

“Entonces él nunca vio nada de eso. Él no veía una mala relación en nuestra casa (…) para él fue chocante cómo sus papás, que se amaban tanto, ya no estaban juntos, por eso le ha costado entenderlo”, añadió.

Una nueva etapa familiar

Con el paso del tiempo, la animadora asegura que su hijo ha comenzado a aceptar la nueva dinámica familiar. “Hoy lo acepta un poco más. Ha aprendido a convivir con eso”, comentó.

“Ha tenido compañeros que están en la misma, él se ha unido a esos compañeros cuyos papás también se han separado (…) entonces entiende la dinámica que existe cuando los papás se separan”, agregó.

Durante la entrevista, Jara recordó uno de los momentos más emotivos de este proceso. Aunque reconoció que necesitaba apoyo emocional, explicó que debió priorizar el bienestar de su hijo. “Lo más difícil de mi vida fue eso, porque yo necesitaba ser contenida; sin embargo, no podía porque tenía que contener a mi hijo. La vida tenía que seguir, yo no podía quedarme llorando en la casa: tenía que seguir llevándolo al colegio, trabajando, haciendo mi vida”, relató.

“Un día Mariano me vio llorando, me abrazó en la ducha y me dijo: ‘Por favor, no llores más’. Y ahí fue heavy… Yo lo abracé y le dije: ‘Por ti, no lloro más’. Me sequé las lágrimas y no lloré más”, cerró la actriz.

