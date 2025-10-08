Carla Jara reveló cómo enfrentó la separación de Francisco Kaminski y el impacto en su hijo

Durante la entrevista, Jara recordó uno de los momentos más emotivos de este proceso. Aunque reconoció que necesitaba apoyo emocional, explicó que debió priorizar el bienestar de su hijo. “Lo más difícil de mi vida fue eso, porque yo necesitaba ser contenida; sin embargo, no podía porque tenía que contener a mi hijo. La vida tenía que seguir, yo no podía quedarme llorando en la casa: tenía que seguir llevándolo al colegio, trabajando, haciendo mi vida”, relató.