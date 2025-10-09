Un bar argentino fue nombrado el mejor de Sudamérica, y aparece en el top 10 del mundo

La organización internacional The World's 50 Best Bars celebró la edición número 17 de su prestigioso evento anual. Este galardón, considerado el máximo reconocimiento de la industria coctelera mundial, revela cada año el listado de los 50 establecimientos más destacados del planeta. La ceremonia principal de la premiación, transmitida de manera remota, se llevó a cabo desde la terminal de cruceros Kai Tak en Hong Kong.
Buenos Aires nuevamente brilló en el escenario internacional, al lograr que dos de sus locales figuren entre los 50 más importantes. Uno de estos sitios, Tres Monos, ubicado en el barrio de Palermo, no solo se posicionó dentro del Top 10 global. Adicionalmente, ratificó su distinción como el mejor establecimiento de coctelería de toda Sudamérica.
El reconocimiento sudamericano y global del bar porteño "Tres Monos"
Un jurado compuesto por más de 540 expertos procedentes de todos los continentes fue el encargado de seleccionar el Top 50 de la lista. Semanas antes, ya se habían revelado los puestos del 50 al 100, donde aparecieron otros dos locales porteños: Victor Audio Bar y Florería Atlántico.
Tres Monos (Guatemala 4899) logró posicionarse en el décimo lugar de la clasificación mundial. El otro establecimiento de la capital, Cochinchina (Armenia 1540), pasó de estar en el puesto 22 al puesto 26.
Un concepto disruptivo con enfoque social
Tres Monos es un proyecto liderado por Sebastián Atienza, Charly Aguinsky, y Gustavo Vocke. Se distingue por un estilo descontracturado con una marcada estética punk y coctelería que equilibra lo clásico con lo novedoso. En sus recetas buscan nuevos sabores con preparaciones sencillas, aplicando técnicas avanzadas.
El verdadero elemento diferenciador de este sitio se encuentra en el servicio y la hospitalidad que ofrecen, según explica Atienza. El local, que funciona desde 2019 en la esquina de Thames y Guatemala, también opera como consultora de bebidas y estudio. Incluso gestionan un programa especial en barrios vulnerables, buscando acercar a los estudiantes a esta industria.