Talleres gratuitos, paseos y museos a cielo abierto: qué hacer este fin de semana en la ciudad

16 a 20 – Visitas guiadas para conocer el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700. Se trata del primer espacio educativo en Argentina concebido exclusivamente para la formación integral en medio ambiente. El centro cuenta con tecnología interactiva y de realidad virtual, cine, aulas temáticas, biblioteca, planta de compostaje, huerta, canchas deportivas, máquinas de reciclaje, horno solar y refugio de insectos para el desarrollo de propuestas orientadas a la sustentabilidad y el compromiso ambiental. Además, tiene un punto de Eco Canje, donde se reciben materiales reciclables a cambio de plantas, frutas o verduras producidas en el lugar. Los vecinos interesados en conocer el Campus, que está abierto para el público en general todos los fines de semana, deben registrarse previamente como “Ciudadano Digital” en la plataforma teconológica CiDiTuc. En ese portal encontrarán el botón de inscripción para solicitar el turno: https://cidituc.smt.gob.ar/?destino=derivador