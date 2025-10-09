Talleres gratuitos, paseos y museos a cielo abierto: qué hacer este fin de semana en la ciudad

En la previa del Día de la Madre, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán propuso una alternativa novedosa para preparar el regalo más original. Como parte del calendario de actividades culturales de este fin de semana, se dictará un taller para aprender a hacer flores y arreglos florales solamente con materiales reciclables. La actividad está dirigida a principiantes y se realizará de forma gratuita.
El fin de semana largo llega con novedosas propuestas recreativas y artísticas gratuitas, organizadas por la Municipalidad para disfrutar en familia y con amigos. En la agenda se destacan el nuevo recorrido del Bus Turístico por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio; un concierto de instrumentos de viento en el Reloj Floral; y una Eco Feria por el flamante Campus Educativo Ambiental, que abre sus puertas para el público en general.
Qué hacer el feriado del viernes 10 de octubre
9.30 – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del enlace al final de la nota. Se suspende por lluvia.
14 a 20 – Paseos gratuitos a bordo de nuevas bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
11 – El Bus Turístico hará el City Tour por lugares notables de la ciudad. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. El servicio es gratuito. Las inscripciones se realizan mediante el enlace al final de la nota.
19.30 - El Bus Turístico SMT ofrecerá el primer recorrido guiado por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio, inaugurado el pasado 23 de septiembre. La salida será desde calle Laprida primera cuadra, frente a la Plaza Independencia. El paseo permitirá conocer una colección de 13 esculturas emplazada a lo largo de la calle Ramón Paz Posse. El circuito incluirá un concierto del grupo “Damas de Bronce”, en el Reloj Floral, a las 20.30. Los interesados en reservar un asiento en el Bus deben inscribirse a través del siguiente formulario digital al final de la nota.
20.30 – En el Reloj Floral del Parque 9 de Julio habrá un concierto de instrumentos de bronce, a cargo del grupo musical “Damas de Bronce”. El sexteto interpretará un repertorio que abarcará desde música clásica hasta canciones contemporáneas. Entrada libre y gratuita.
Qué hacer el sábado 11 de octubre
9.30 – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del enlace al final de la nota. Se suspende por lluvia.
De 10 a 13 y de 15 a 20 - Paseos gratuitos a bordo de nuevas bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
11 – El Bus Turístico realizará el paseo guiado gratuito por el histórico Barrio Ciudadela, con paradas en Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y Estadio del Club Atlético San Martín. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se realizan a través del enlace al final de la nota.
16 a 20 – Eco Feria en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicado en Lamadrid al 3.700. En el lugar, 12 emprendedores del Mercado de Arte y Botánica (MAB) ofrecerán productos sustentables y agroecológicos. El puesto de Eco Canje del Municipio, que entregará presentes a cambio de residuos reciclables. El evento incluirá un taller gratuito de reproducción de plantas ornamentales y creación de mini terrarios con materiales reutilizables. El taller se dictará a las 18 y está destinado a principiantes. Para participar solo se deben llevar desechos reciclables.
16 – El Bus Turístico realizará el tradicional paseo guiado histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través del enlance al final de la nota. El servicio es gratuito.
16 a 21 – Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
17 a 23 – Feria de Emprendedores en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y Chacabuco.
17 a 23 – Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminerías internas.
18 a 00 – Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
18 a 00 – Feria Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio.
Qué hacer el domingo 12 de octubre
De 10 a 13 y de 15 a 20 – Paseos gratuitos a bordo de nuevas bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
11 – El Bus Turístico hará el City Tour por lugares notables de la ciudad. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. El servicio es gratuito. Las inscripciones se realizan a través del enlace al final de la nota. Servicio gratuito.
16 – El Bus Turístico realizará el tradicional paseo histórico y cultural. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se realizan a través del enlace al final de la nota. El servicio es gratuito.
16 a 20 – Visitas guiadas para conocer el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700. Se trata del primer espacio educativo en Argentina concebido exclusivamente para la formación integral en medio ambiente. El centro cuenta con tecnología interactiva y de realidad virtual, cine, aulas temáticas, biblioteca, planta de compostaje, huerta, canchas deportivas, máquinas de reciclaje, horno solar y refugio de insectos para el desarrollo de propuestas orientadas a la sustentabilidad y el compromiso ambiental. Además, tiene un punto de Eco Canje, donde se reciben materiales reciclables a cambio de plantas, frutas o verduras producidas en el lugar. Los vecinos interesados en conocer el Campus, que está abierto para el público en general todos los fines de semana, deben registrarse previamente como “Ciudadano Digital” en la plataforma teconológica CiDiTuc. En ese portal encontrarán el botón de inscripción para solicitar el turno: https://cidituc.smt.gob.ar/?destino=derivador
16 a 21 – Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
17 a 23 – Feria de Emprendedores en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y Chacabuco.
17 a 23 – Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminerías internas.
17 a 22 – Feria en el Parque 9 de Julio, en la zona de avenida Soldati al 300. Allí se instalarán los emprendedores, artesanos y gastronómicos que integran la tradicional Feria Parque Quinto Centenario, que es este domingo tendrán una edición especial en el Parque 9 de Julio.
18 a 00 – Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
18 a 00 – Feria Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio.
Inscripciones: https://linktr.ee/busturisticosmt.