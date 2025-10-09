Secciones
El tiempo en Tucumán: el calor seguirá subiendo y se espera un fin de semana largo veraniego

La mañana arrancó fresca, con una sensación térmica 8 °C. El cielo se mantendrá despejado. El pronóstico extendido.

DESPEJADO. La nubosidad será baja durante los próximos dos días y se esperan temperaturas superiores a los 32 °C. DESPEJADO. La nubosidad será baja durante los próximos dos días y se esperan temperaturas superiores a los 32 °C. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

El frente cálido que se instaló sobre Tucumán y la región volverá a elevar hoy la temperatura y, según el pronóstico, se espera una jornada calurosa, después de una de las últimas mañanas frescas de la primavera. 

La mañana comenzó con una temperatura mínima de 10 °C, mientras que la sensación térmica fue de 8 °C. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nubosidad fue de 20% y la humedad del 50%. Los vientos promediaron los 18 km/h, con dirección noroeste. La visibilidad fue de casi 10 kilómetros.

La temperatura subirá rápidamente y para el mediodía se anuncia cielo despejado, una humedad del 23% y vientos leves del noreste. La térmica será de 26 °C, marcando ya una amplitud térmica de más de 16 °C en las primeras horas de la jornada. 

La temperatura máxima previstas por el SMN es de 31 °C, que se registrará durante la siesta y la tarde. Los vientos serán leves desde el sector este, la nubosidad será escasa y la humedad de apenas un 20%. 

Para la noche se anuncia un nuevo descenso de la temperatura, hasta los 18 °C, mientras que la humedad subirá hasta el 40%, con un cielo completamente despejado y vientos suaves del sector este. 

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana largo en Tucumán?

El pronóstico del tiempo del SMN para el viernes anticipa cielo despejado durante la mayor parte de la jornada. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima trepará hasta los 34 °C. 

Esas condiciones serían similares durante el sábado, aunque la máxima llegaría a los 35 °C y se espera un leve aumento de la nubosidad. Para el domingo se espera una mañana ventosa, una mínima de 18 °C y una máxima de 32 °C. 

