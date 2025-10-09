El tiempo en Tucumán: el calor seguirá subiendo y se espera un fin de semana largo veraniego

La mañana comenzó con una temperatura mínima de 10 °C, mientras que la sensación térmica fue de 8 °C. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nubosidad fue de 20% y la humedad del 50%. Los vientos promediaron los 18 km/h, con dirección noroeste. La visibilidad fue de casi 10 kilómetros.