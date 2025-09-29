Secciones
SociedadTecnología

Viral: cómo hacer tu foto Polaroid con un famoso usando la IA de Gemini

La clave está en brindar instrucciones claras y precisas para que el chatbot pueda dar el mejor resultado posible.

Viral: cómo hacer tu foto Polaroid con un famoso usando la IA de Gemini
Hace 1 Hs

De repente, las redes sociales se minaron de unas curiosas fotografías estilo Polaroid: algún conocido posando junto a una mega estrella nacional o internacional. Se trata de un peculiar estilo de imágenes que empezaron a editarse hace apenas unos días, utilizando la inteligencia artificial de Google, Gemini. Aunque no todos saben cómo crearlas, hacerlas no es complejo.

Google integra la inteligencia artificial de Gemini en su navegador Chrome

Google integra la inteligencia artificial de Gemini en su navegador Chrome

¿Siempre quisiste una foto con tu ídolo? Susana Giménez, Lionel Messi, Michael Jackson y Taylor Swift fueron solo algunos de los elegidos. Pero no solo se hicieron imágenes con personas reales, sino también personajes de ficción como Tony Stark –Ironman– o los luchadores de “100% Lucha”.

Cómo hacer una foto Polaroid con Gemini

Para hacer esta curiosa fotografía, necesitarás tres cosas. En primer lugar, un dispositivo con acceso a Internet, que puede ser una computadora o tu propio celular. En segundo lugar, dos imágenes que la inteligencia artificial pueda tomar como referencia para crear una nueva. Y, por último, un prompt específico, es decir, un texto que servirá como instrucción e indicará a Gemini lo que debe hacer.

En primer lugar, debés entrar al chatbot, ya sea desde la aplicación o desde la web –gemini.google.com–. En el dispositivo que usés, deberás tener al menos dos imágenes guardadas: una tuya y otra de la persona, el famoso, con el que quieras una foto Polaroid.

En el cuadro de diálogo deberás cargar el prompt indicado que tendrá los detalles y las referencias exactas para que Gemini pueda hacer su trabajo. Además, en una de las esquinas inferiores, figurará un signo “+” que tendrás que tocar. Allí, buscarás la opción para adjuntar imágenes y cargarás las fotos mencionadas anteriormente. Una vez elegidas las imágenes, deberás enviar todo junto (las fotos con el prompt) para que la IA pueda empezar a crear la Polaroid.

Prompt para que Gemini cree tu Polaroid con un famoso

El prompt es una consigna que el usuario ingresa al chatbot de cualquier inteligencia artificial y a partir de la cual podrá trabajar. Es la comunicación que se da entre el usuario y la tecnología para obtener los resultados esperados. mientras más claro y estructurado sea, mejores resultados dará la IA. En este caso, el texto que los usuarios de redes sociales están utilizando, describe exactamente el estilo de foto que buscan. Es decir que deberás copiar lo siguiente e ingresarlo en el chat de Gemini:

“Haz una foto tomada con con una cámara Polaroid. La foto debe parecerse a una foto normal, sin un tema o propiedad claros. La foto debe tener un ligero efecto de desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash de una habitación oscura, esparcida por la foto. No cambies la cara. Reemplaza el fondo detrás de las dos personas con una cortina blanca. Con el chico mirándome y abrazándome”.

Si querés algún resultado especial, podés cambiar las indicaciones del prompt, como por ejemplo, cambiar la última frase indicando una postura diferente. Después de que envíes tus instrucciones, la IA demorará algunos minutos para enviarte el resultado.

Temas GoogleInteligencia ArtificialGemini
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
4

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Natalio Botana disertará el martes en Tucumán
5

Natalio Botana disertará el martes en Tucumán

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013
6

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Más Noticias
Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Comentarios