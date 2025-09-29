Viral: cómo hacer tu foto Polaroid con un famoso usando la IA de Gemini

De repente, las redes sociales se minaron de unas curiosas fotografías estilo Polaroid: algún conocido posando junto a una mega estrella nacional o internacional. Se trata de un peculiar estilo de imágenes que empezaron a editarse hace apenas unos días, utilizando la inteligencia artificial de Google, Gemini. Aunque no todos saben cómo crearlas, hacerlas no es complejo.
¿Siempre quisiste una foto con tu ídolo? Susana Giménez, Lionel Messi, Michael Jackson y Taylor Swift fueron solo algunos de los elegidos. Pero no solo se hicieron imágenes con personas reales, sino también personajes de ficción como Tony Stark –Ironman– o los luchadores de “100% Lucha”.
Cómo hacer una foto Polaroid con Gemini
Para hacer esta curiosa fotografía, necesitarás tres cosas. En primer lugar, un dispositivo con acceso a Internet, que puede ser una computadora o tu propio celular. En segundo lugar, dos imágenes que la inteligencia artificial pueda tomar como referencia para crear una nueva. Y, por último, un prompt específico, es decir, un texto que servirá como instrucción e indicará a Gemini lo que debe hacer.
En primer lugar, debés entrar al chatbot, ya sea desde la aplicación o desde la web –gemini.google.com–. En el dispositivo que usés, deberás tener al menos dos imágenes guardadas: una tuya y otra de la persona, el famoso, con el que quieras una foto Polaroid.
En el cuadro de diálogo deberás cargar el prompt indicado que tendrá los detalles y las referencias exactas para que Gemini pueda hacer su trabajo. Además, en una de las esquinas inferiores, figurará un signo “+” que tendrás que tocar. Allí, buscarás la opción para adjuntar imágenes y cargarás las fotos mencionadas anteriormente. Una vez elegidas las imágenes, deberás enviar todo junto (las fotos con el prompt) para que la IA pueda empezar a crear la Polaroid.
Prompt para que Gemini cree tu Polaroid con un famoso
El prompt es una consigna que el usuario ingresa al chatbot de cualquier inteligencia artificial y a partir de la cual podrá trabajar. Es la comunicación que se da entre el usuario y la tecnología para obtener los resultados esperados. mientras más claro y estructurado sea, mejores resultados dará la IA. En este caso, el texto que los usuarios de redes sociales están utilizando, describe exactamente el estilo de foto que buscan. Es decir que deberás copiar lo siguiente e ingresarlo en el chat de Gemini:
“Haz una foto tomada con con una cámara Polaroid. La foto debe parecerse a una foto normal, sin un tema o propiedad claros. La foto debe tener un ligero efecto de desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash de una habitación oscura, esparcida por la foto. No cambies la cara. Reemplaza el fondo detrás de las dos personas con una cortina blanca. Con el chico mirándome y abrazándome”.
Si querés algún resultado especial, podés cambiar las indicaciones del prompt, como por ejemplo, cambiar la última frase indicando una postura diferente. Después de que envíes tus instrucciones, la IA demorará algunos minutos para enviarte el resultado.