“Llegó el día tan esperado”: Thiago Medina recibió el alta médica después de casi un mes internado

Además, se informó que el alta se concretará poco después del mediodía. “Con un pleno acceso al derecho a la salud el paciente completó una evolución clínica favorable”, anunciaron en el parte. Desde el 12 de septiembre en que tuvo el accidente, el joven mediático estuvo bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario entre los que contaron equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería.