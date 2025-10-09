“Llegó el día tan esperado”: Thiago Medina recibió el alta médica después de casi un mes internado

Cerca de las 9.30 de la mañana, Daniela Celis compartió una emocionante noticia en su cuenta de Instagram. A casi un mes del grave accidente que sufrió Thiago Medina mientras circulaba en una moto y después de una serie de cirugías, el ex participante de Gran Hermano podrá regresar a su casa, junto a sus hijas y su familia.
“Llegó el día tan esperado”, escribió Daniela, ex pareja y madre de las hijas de Thiago, en una historia de Instagram. Sobre un fondo celeste, tal como publicó cada uno de los partes médicos que recibió el influencer, escribió agradeciendo el apoyo de cada uno de sus seguidores y de los profesionales que atendieron a Thiago.
Thiago Medina recibió el alta médica
“Con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo les queremos contar que…”, escribió Daniela en una primera historia. En la segunda, adjuntó el comunicado médico que recibió con alegría la familia comunicando el fin de la internación de Thiago.
“El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha”, pudo leerse como parte del primer párrafo.
Además, se informó que el alta se concretará poco después del mediodía. “Con un pleno acceso al derecho a la salud el paciente completó una evolución clínica favorable”, anunciaron en el parte. Desde el 12 de septiembre en que tuvo el accidente, el joven mediático estuvo bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario entre los que contaron equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería.
Como parte del comunicado oficial, el Ministerio de Salud de Buenos Aires agradeció “el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención y contención”. Ahora, Thiago podrá recuperar la recuperación extrahospitalaria, por lo que aún quedan algunos cuidados pendientes, pero de menor complejidad.