Tras el acuerdo de tregua en Gaza, Netanyahu pidió que Trump reciba el Nobel de la Paz

Un debate renovado sobre el Nobel

La candidatura de Trump reavivó el debate sobre los criterios del galardón. Según la Agencia Associated Press (AP), el Comité Nobel Noruego históricamente prioriza la sostenibilidad de la paz, la promoción de la fraternidad internacional y el trabajo institucional para fortalecer estos fines. Sin embargo, expertos consultados por AP advirtieron que el historial de Trump podría jugar en su contra, debido a su distanciamiento de organismos multilaterales y a su escasa atención a problemáticas globales como el cambio climático.