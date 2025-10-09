Secciones
Mundo

Tras el acuerdo de tregua en Gaza, Netanyahu pidió que Trump reciba el Nobel de la Paz

El primer ministro israelí solicitó reconocimiento internacional para el mandatario estadounidense; el anuncio del premio se realizará este viernes, en Oslo.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 1 Hs

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sorprendió al pedir públicamente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El reclamo se produjo horas después del anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, impulsado por el exmandatario estadounidense.

“¡Denle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!”, publicó la oficina de Netanyahu en la red social X, junto a una imagen generada por inteligencia artificial en la que se ve a ambos líderes celebrando mientras Trump recibe simbólicamente una medalla del Nobel.

El pedido del primer ministro israelí llega en la antesala del anuncio oficial del Premio Nobel de la Paz, previsto para este viernes en Oslo, Noruega.

Trump fue quien dio a conocer el acuerdo de tregua alcanzado entre Israel y el grupo islamista Hamas. El pacto incluye la liberación de rehenes y busca frenar las hostilidades en la región.

Un debate renovado sobre el Nobel

La candidatura de Trump reavivó el debate sobre los criterios del galardón. Según la Agencia Associated Press (AP), el Comité Nobel Noruego históricamente prioriza la sostenibilidad de la paz, la promoción de la fraternidad internacional y el trabajo institucional para fortalecer estos fines. Sin embargo, expertos consultados por AP advirtieron que el historial de Trump podría jugar en su contra, debido a su distanciamiento de organismos multilaterales y a su escasa atención a problemáticas globales como el cambio climático.

No es la primera vez que Trump busca este reconocimiento. Desde su primer mandato ha manifestado su deseo de recibir el Nobel, y recientemente volvió a mencionarlo en la ONU: “Todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz”, aseguró. La ley estadounidense prohíbe la autopostulación, pero su nombre fue propuesto por la congresista republicana Claudia Tenney, quien destacó su papel en los Acuerdos de Abraham, que normalizaron relaciones entre Israel y varios países árabes en 2020.

Fuera de plazo y con pocas chances

Tanto la nominación impulsada por Netanyahu como la del gobierno de Pakistán llegaron después del 1 de febrero, fecha límite para la edición 2025 del premio. Además, el Instituto Noruego del Nobel confirmó a la agencia AFP que el comité ya tomó su decisión final el lunes, antes de la firma del acuerdo en Gaza.

Pese a su insistencia, las probabilidades de que Trump reciba el Nobel este año fueron calificadas como “remotas” por Nina Græger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo. “Su retórica no apunta a una perspectiva pacífica, y la presión pública suele ser contraproducente para el comité”, señaló a AP.

El anuncio del Premio Nobel de la Paz se realizará este viernes en Oslo.

Temas Premios NobelDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuánto gana un español trabajando como albañil en Noruega

Cuánto gana un español trabajando como albañil en Noruega

Viajes del Imserso 2025/2026: las personas con discapacidad pueden acceder al programa si cumplen estas condiciones

Viajes del Imserso 2025/2026: las personas con discapacidad pueden acceder al programa si cumplen estas condiciones

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
4

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Israel y Hamas acordaron un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza

Israel y Hamas acordaron un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios