Tras el acuerdo de tregua en Gaza, Netanyahu pidió que Trump reciba el Nobel de la Paz

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sorprendió al pedir públicamente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El reclamo se produjo horas después del anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, impulsado por el exmandatario estadounidense.
“¡Denle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!”, publicó la oficina de Netanyahu en la red social X, junto a una imagen generada por inteligencia artificial en la que se ve a ambos líderes celebrando mientras Trump recibe simbólicamente una medalla del Nobel.
El pedido del primer ministro israelí llega en la antesala del anuncio oficial del Premio Nobel de la Paz, previsto para este viernes en Oslo, Noruega.
Trump fue quien dio a conocer el acuerdo de tregua alcanzado entre Israel y el grupo islamista Hamas. El pacto incluye la liberación de rehenes y busca frenar las hostilidades en la región.
Un debate renovado sobre el Nobel
La candidatura de Trump reavivó el debate sobre los criterios del galardón. Según la Agencia Associated Press (AP), el Comité Nobel Noruego históricamente prioriza la sostenibilidad de la paz, la promoción de la fraternidad internacional y el trabajo institucional para fortalecer estos fines. Sin embargo, expertos consultados por AP advirtieron que el historial de Trump podría jugar en su contra, debido a su distanciamiento de organismos multilaterales y a su escasa atención a problemáticas globales como el cambio climático.
No es la primera vez que Trump busca este reconocimiento. Desde su primer mandato ha manifestado su deseo de recibir el Nobel, y recientemente volvió a mencionarlo en la ONU: “Todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz”, aseguró. La ley estadounidense prohíbe la autopostulación, pero su nombre fue propuesto por la congresista republicana Claudia Tenney, quien destacó su papel en los Acuerdos de Abraham, que normalizaron relaciones entre Israel y varios países árabes en 2020.
Fuera de plazo y con pocas chances
Tanto la nominación impulsada por Netanyahu como la del gobierno de Pakistán llegaron después del 1 de febrero, fecha límite para la edición 2025 del premio. Además, el Instituto Noruego del Nobel confirmó a la agencia AFP que el comité ya tomó su decisión final el lunes, antes de la firma del acuerdo en Gaza.
Pese a su insistencia, las probabilidades de que Trump reciba el Nobel este año fueron calificadas como “remotas” por Nina Græger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo. “Su retórica no apunta a una perspectiva pacífica, y la presión pública suele ser contraproducente para el comité”, señaló a AP.
El anuncio del Premio Nobel de la Paz se realizará este viernes en Oslo.