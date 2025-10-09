Secciones
Por qué deberías poner cáscaras de naranja en la heladera: el truco que pocos conocen

Conocé los beneficios que podés obtener de esto, pero a su vez, las precauciones que se deben tomar para evitar efectos adversos.

Hace 11 Min

Cada vez son más las personas que descubren nuevos usos para los alimentos más comunes del hogar. Uno de los casos que más sorprendió en los últimos días tiene como protagonista a las cáscaras de naranja, ese resto que suele terminar en la basura y que, sin embargo, puede tener una utilidad inesperada.

Expertos en limpieza y conservación del hogar recomiendan guardarlas en un lugar muy particular: la heladera. Aunque a simple vista parezca una idea extraña, el motivo detrás de esta práctica ha despertado curiosidad en redes sociales y en distintos portales de consejos caseros.

Entre los electrodomésticos del hogar, la heladera es uno de los que más olores acumula, debido a la convivencia de distintos alimentos y bebidas. En ocasiones, la limpieza no es suficiente y se vuelve necesario recurrir a trucos o soluciones naturales para mantener un ambiente fresco.

Uno de esos métodos consiste en colocar cáscaras de naranja sobre los estantes. Este sencillo gesto permite prescindir de productos químicos que podrían afectar los alimentos que se conservan en el interior.

Las cáscaras desprenden un aroma suave y cítrico, resultado de los aceites esenciales que contienen, y que funcionan como un desodorante natural muy eficaz para neutralizar los olores persistentes.

Cáscaras de naranja en la heladera: cómo aplicar este truco

- Lavá bien las cáscaras antes de pelarlas para sacar cualquier resto de pesticida o cera. Cuando consumas una naranja, guardá las cáscaras.

- Distribuí las cáscaras en diferentes estantes o en un recipiente abierto. También está la opción de ponerlas en una bolsita de tela o en una gasa.

- Para potenciar el efecto, podés mezclarlas con bicarbonato de sodio.

- Cambiá las cáscaras cada 7 a 10 días, porque pierden su aroma y efectividad.

