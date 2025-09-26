Secciones
Beneficios de las bananas que no conocías y cuántas deberías comer diariamente

Tanto la banana como el plátano poseen vitaminas y nutrientes clave para la salud.

La banana tiene múltiples beneficios para la salud La banana tiene múltiples beneficios para la salud La Razón
Hace 7 Min

Las frutas amarillas son un tipo de alimento que tienen un componente nutricional extenso en vitaminas y minerales, por lo que son beneficiosas para la salud. La banana es una de ellas. ¿Qué le pasa a mi cuerpo si las como todos los días?

Además, este tipo de frutas tienen importantes componentes como la vitamina C y los betacarotenos, que por su cualidades antioxidantes, ayudan al cuerpo a regenerar las células dañadas y mejorar la apariencia de la piel, cabello y uñas.

Otro de los órganos que se beneficia de ellas es el corazón, porque este grupo de alimentos tiene altos contenidos en potasio y fitonutrientes, lo que puede ayudar a disminuir el riesgo de sufrir ciertas afectaciones cardíacas, así como reducir el colesterol dañino.

"Una banana de tamaño mediano proporciona alrededor de 105 calorías prácticamente sin grasa, colesterol o sodio. Son una excelente fuente de potasio, un mineral importante para regular la presión arterial, el equilibrio de líquidos, la salud del corazón y una buena función nerviosa y muscular", resume Joanne Hutson, dietista registrada del Sistema de Salud de Mayo Clinic.

Especialistas recomiendan comer bananas todos los días Especialistas recomiendan comer bananas todos los días

Cuáles son los beneficios de la banana para la salud

Regula el tránsito intestinal

La mayor parte del contenido de esta fruta es fibra, lo que colabora con los procesos digestivos y de tránsito intestinal, sumado a ejercicio y beber agua, indica el portal Mejor con Salud.

Ideal para el deporte

Cuando se practica deporte, el cuerpo consume más glucógeno ya que necesita energía al incrementar la actividad.

Además, al ser rico en potasio el plátano actúa como una bebida energética y ayuda a mantenernos hidratados.

Mejora la salud cardiovascular

Excelente fuente de potasio, este mineral es capaz de generar una pequeña carga eléctrica en tu cuerpo. Este electrolito hace que los músculos del cuerpo se contraigan, también los del corazón.

Ayuda a contrarrestar los niveles de sodio en nuestra sangre y disminuye las posibilidades de sufrir enfermedades coronarias y cardiovasculares.

Controla los nervios

La Fundación Española de Nutrición indica que el plátano es fuente de vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Por otro lado, esta vitamina ayuda a controlar los niveles altos de la homocisteína en la sangre, una sustancia química que el cuerpo utiliza para producir proteínas.

Promueve la pérdida de peso

Consumir esta fruta sacia el apetito, lo que a su vez ayuda a mitigar la ansiedad por comer y picar entre horas cualquier alimento rico en azúcar o grasas saturadas. Por esto mismo, puede ser útil para promover una baja en el peso.

Mejora el humor y ayuda a combatir la depresión

Gracias a que contiene triptófano, un aminoácido que participa en la formación de hormonas que mejoran el humor y ayudan a relajar, así como magnesio, un mineral que se ha encontrado disminuido en personas con depresión, esta fruta es ideal para hacerle frente a estas condiciones.

Cuántas bananas se pueden comer por día

Una banana promedio posee 450 miligramos de potasio y el nivel de consumo necesario para una persona adulta según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de al menos 3.500 miligramos por día.

En una publicación del diario BBC, la dietista Catherine Collins, del Hospital de St George de Londres indica que una persona sana puede consumir siete bananos al día para lograr el nivel recomendado de potasio, todo en el marco de una dieta saludable y equilibrada.

Como siempre, antes de tomar cualquier decisión, la persona debe consultar siempre a un médico o nutricionista para un correcto diagnóstico y tratamiento o dieta a seguir.

