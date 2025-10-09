De Argentina al mundo: Trueno lanzó una canción con una gran estrella del rock británico

Gorillaz, la aclamada banda virtual concebida por Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett, volvió a captar la atención mundial. Esto se debe al reciente lanzamiento de "The Manifesto", el primer sencillo que anticipa The Mountain, su noveno álbum de estudio. Este nuevo tema marca el inicio de otra era creativa para el proyecto animado.
La canción "The Manifesto" destaca por su habilidad para fusionar distintas generaciones y estilos musicales. Para esta producción, la banda contó con la participación de Proof, reconocido miembro del grupo D12 y frecuente colaborador de Eminem. Además, presenta al rapero argentino Trueno, una de las figuras más prominentes e influyentes del hip-hop en castellano.
La canción de Trueno y Gorillaz, la banda de Damon Albarn
El lanzamiento de "The Manifesto" simboliza un hito en la conexión entre el hip-hop latino y la vanguardia sonora británica, un intercambio cultural que Gorillaz promueve desde sus comienzos. En su núcleo, el sencillo funciona como una declaración poderosa sobre el valor de la palabra y la resistencia cultural, elementos temáticos cruciales en la trayectoria del grupo virtual. Este encuentro de talentos subraya la ambición global que define el trabajo de Damon Albarn y Jamie Hewlett.
El álbum The Mountain se publicará a través del nuevo sello KONG y será distribuido globalmente por The Orchard. El proyecto consta de 15 canciones grabadas en una variedad de países que incluyen Inglaterra, India, Siria, Estados Unidos y Brasil. La diversidad del trabajo se refleja en las voces, que aparecen en cinco idiomas (árabe, inglés, hindi, español y yoruba), expandiendo el horizonte multicultural característico de la banda. La producción fue liderada por Damon Albarn junto a James Ford, Remi Kabaka Jr., Samuel Egglenton y el productor argentino Bizarrap.
The Mountain y los otros Invitados del álbum de Gorillaz
El sonido de The Mountain es una síntesis experimental que confirma la esencia mestiza de Gorillaz, combinando orquestaciones orientales, bases electrónicas, guitarras de Johnny Marr y percusiones afrocaribeñas. La lista de colaboradores es asombrosa, incluyendo talentos como Anoushka Shankar, Black Thought, Omar Souleyman y Sparks. A estos se suman viejos conocidos del universo Gorillaz, como Bobby Womack, Dennis Hopper y Tony Allen, consolidando un elenco diverso y generacional.
Visualmente, el proyecto mantiene el sello inconfundible del ilustrador Jamie Hewlett. El arte promocional presenta a los personajes de la banda —2D, Murdoc, Noodle y Russel— en India, interactuando con templos, montañas y estudios improvisados. Estas ilustraciones, hechas a mano, formarán parte de un libro y una edición limitada de vinilo. La gira mundial de The Mountain está programada para comenzar en marzo de 2026 con diez fechas en Reino Unido e Irlanda, y contará con la participación del rapero Trueno como invitado especial en todos los shows, incluyendo las presentaciones en los estadios de Londres y Manchester junto a Sparks.