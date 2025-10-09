De Argentina al mundo: Trueno lanzó una canción con una gran estrella del rock británico

Visualmente, el proyecto mantiene el sello inconfundible del ilustrador Jamie Hewlett. El arte promocional presenta a los personajes de la banda —2D, Murdoc, Noodle y Russel— en India, interactuando con templos, montañas y estudios improvisados. Estas ilustraciones, hechas a mano, formarán parte de un libro y una edición limitada de vinilo. La gira mundial de The Mountain está programada para comenzar en marzo de 2026 con diez fechas en Reino Unido e Irlanda, y contará con la participación del rapero Trueno como invitado especial en todos los shows, incluyendo las presentaciones en los estadios de Londres y Manchester junto a Sparks.