Una project manager española, sin tapujos: “Estar en un trabajo donde no echan gente es algo sumamente negativo”

La project manager y emprendedora española Flor Endl, de 32 años, ha generado un intenso debate en redes sociales con un vídeo en el que asegura que trabajar en una empresa “donde no echan gente” puede ser algo sumamente negativo para quienes buscan crecer profesionalmente.
La creadora de contenido y fundadora de YA Agency, una consultora dedicada a la estrategia digital para empresas y marcas personales, compartió su experiencia en TikTok (@florenciaendl), donde su reflexión ya suma miles de comentarios y reacciones.
“Donde no echan gente, no hay crecimiento”
“Estar en un trabajo donde no echan gente es algo sumamente negativo. Y sí, escuchaste bien, donde no echan gente”, comienza diciendo Flor en el vídeo.
Para ilustrar su punto, contó una anécdota personal:
“La empresa en la que yo estaba era mi sueño. El primer día, un compañero me dijo: ‘Fíjate bien dónde estás sentada ahora, porque vas a hacer esto hasta que te vayas, si es que te vas’”.
Con el tiempo, entendió que tenía razón: “El problema de estar en una empresa donde no echan gente es que las personas que dan lo mejor de sí no tienen a dónde ascender, a menos que alguien se jubile”.
“La gente empieza a dar lo mínimo”
Según Flor, ese tipo de entornos terminan fomentando la desmotivación:
“Da lo mismo dar lo mejor de ti o no hacerlo. Entonces, la gente empieza a dar lo mínimo. Es una tendencia que se vuelve contagiosa”.
La emprendedora define esta actitud como “mediocridad confirmada” y advierte:
“Si te das cuenta de que tus esfuerzos no tienen horizonte, vas a terminar siendo parte de ese grupo. Si tu deseo es crecer, progresar y sentirte valorado, ese tipo de empresa no es para ti. A menos que quieras jubilarte ahí”.
Una reflexión viral con miles de opiniones
Su vídeo acumula más de 3.000 comentarios y abrió un amplio debate entre usuarios:
“Cuando el mal empleado es tratado igual que el bueno, el bueno se desmotiva”.
“Acabas de describir lo que pasa en los funcionarios españoles”.
“Una empresa que no echa gente me parece estable. ¿Cuál es el problema si no estás a gusto y puedes renunciar?”.
La reflexión de Flor Endl pone sobre la mesa un tema recurrente en el mundo laboral: la delgada línea entre la estabilidad y el estancamiento profesional.