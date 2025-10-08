Un emprendedor español relata la presión de un empleado que le pidió ser despedido para cobrar el paro

El emprendedor español David Canales compartió en sus redes sociales una experiencia que, según él, le hizo replantearse los límites entre la empatía y la legalidad en el mundo laboral. Un empleado le pidió expresamente que lo despidiera para poder cobrar la prestación por desempleo, una práctica ilegal que, sin embargo, no es infrecuente en el entorno empresarial español.