Un emprendedor español relata la presión de un empleado que le pidió ser despedido para cobrar el paro

“Se puso muy nervioso y me dijo, o me despides, o lo vas a flipar”, dijo David Canales.

El emprendedor español David Canales compartió en sus redes sociales una experiencia que, según él, le hizo replantearse los límites entre la empatía y la legalidad en el mundo laboral. Un empleado le pidió expresamente que lo despidiera para poder cobrar la prestación por desempleo, una práctica ilegal que, sin embargo, no es infrecuente en el entorno empresarial español.

“O me despides, o lo vas a flipar”

Canales explicó que el trabajador, con quien mantenía buena relación, le confesó que atravesaba problemas personales y deseaba un cambio de vida. Sin embargo, no quería renunciar sin derecho al paro ni a indemnización, por lo que le pidió un despido pactado.

“Me pidió por favor que le despidiera porque se había enterado de que si pedía la baja voluntaria no tenía indemnización ni derecho al paro”, contó el empresario.

Canales rechazó la petición: “Le dije que siento mucho tu situación personal, pero no voy a cometer un fraude de ley”. Fue entonces cuando, según relató, la conversación se tornó tensa: “Se puso muy nervioso y me dijo: ‘o me despides o lo vas a flipar’”.

Una baja médica para forzar el despido

Tras la negativa, el trabajador abandonó su puesto a mitad de turno y notificó a la empresa que estaba de baja médica por motivos psicológicos. La situación se prolongó durante más de seis meses, tiempo durante el cual, según Canales, el empleado habría intentado presionar a la empresa para que tomara la iniciativa del despido.

El emprendedor aseguró que otros compañeros confirmaron la estrategia: “Dijo que iba a seguir forzando la baja hasta que yo no aguantara más y lo despidiera”.

Asesoramiento legal y desenlace

Ante la situación, Canales consultó a su equipo jurídico, que le recomendó no actuar bajo presión y mantener la relación laboral sin cambios hasta que el trabajador tomara una decisión.

Finalmente, después de medio año de baja, el propio empleado presentó la baja voluntaria, poniendo fin al conflicto sin que la empresa incurriera en irregularidades.

El debate sobre los despidos pactados

El caso reaviva la discusión sobre los llamados “despidos pactados”, una práctica habitual aunque ilegal. Muchos trabajadores solicitan a sus empresas ser despedidos para poder acceder al paro, pero esta acción constituye un fraude a la Seguridad Social y puede acarrear sanciones tanto para el empleado como para el empleador.

“Fue una experiencia muy dura”, concluyó Canales, “porque te coloca entre la empatía y el cumplimiento de la ley. Si cedes, cometes un delito; si no, te conviertes en el malo de la historia”.

