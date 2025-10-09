Qué libros leer de László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura 2025

Antes de dedicarse de lleno a la literatura, ejerció distintos trabajos como minero y vigilante de seguridad. El autor viajó por el mundo después de los años 80, residiendo en lugares diversos como China, Estados Unidos y Japón. Muestra una gran inspiración en la cultura de Asia, especialmente la japonesa, presente en sus textos. Su primera novela, Tango Satánico (1985), consiguió una excelente recepción por parte de la crítica especializada.