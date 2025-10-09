Secciones
El Nobel de Literatura 2025 fue para el húngaro László Krasznahorkai

Tiene 71 años y "Tango Satánico" es una de sus obras más reconocidas.

László Krasznahorkai László Krasznahorkai FOTO TOMADA DE POLITICAPROSA.COM
Hace 2 Hs

La Academia Sueca confirmó hoy que el húngaro László Krasznahorkai fue elegido con el Premio Nobel de Literatura 2025, una distinción que, desde su creación, ha consagrado a figuras esenciales de la narrativa universal como Ernest Hemingway, Toni Morrison y Kazuo Ishiguro. Así, el escritor de "Tango satánico" se convirtió en el número 117 galardonado con el premio literario más prestigioso del mundo.

Pese a que las casas de apuestas sostenían que el australiano Gerald Murnane era uno de los máximos candidatos, la Academia Sueca ponderó la obra del húngaro: "Herscht 07769, de Krasznahorkai, ha sido descrita como una gran novela alemana contemporánea por su precisión al retratar el malestar social del país".

El Nobel de Literatura 2025 fue para el húngaro László Krasznahorkai

En la edición anterior, la escritora surcoreana Han Kang obtuvo el premio por su obra que “confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”, según destacó el comité, convirtiéndose así en la primera autora de su país en recibir el reconocimiento.

Nobel de Literatura 2025: ¿Quién es László Krasznahorkai?

Nacido en 1954 en la ciudad de Gyula, al sureste de Hungría, Krasznahorkai se formó inicialmente en Derecho en la Universidad József Attila de Szeged, entre 1973 y 1976, y más tarde continuó sus estudios en la Universidad Loránd Eötvös de Budapest, donde se especializó en Educación para adultos e idioma húngaro.

Durante su juventud comenzó a trabajar como escritor independiente en la editorial Gondolat Könyvkiadó, etapa en la que consolidó su vocación literaria. En 1983 obtuvo la beca Zsigmond Móricz y, cuatro años más tarde, el apoyo del programa alemán DAAD, distinciones que marcaron el inicio de una carrera reconocida internacionalmente y que hoy alcanza su máximo reconocimiento con el Nobel de Literatura 2025.

