El Nobel de Literatura 2025 fue para el húngaro László Krasznahorkai

La Academia Sueca confirmó hoy que el húngaro László Krasznahorkai fue elegido con el Premio Nobel de Literatura 2025, una distinción que, desde su creación, ha consagrado a figuras esenciales de la narrativa universal como Ernest Hemingway, Toni Morrison y Kazuo Ishiguro. Así, el escritor de "Tango satánico" se convirtió en el número 117 galardonado con el premio literario más prestigioso del mundo.