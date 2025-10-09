Presión cambiaria: sube el dólar oficial y el Gobierno usa sus municiones para intervenir

Ante la escasez de divisas, el Gobierno elevó el "techo intra banda" del dólar mayorista en $40, al situar sus primeras intervenciones de venta en $1.470. Esta medida, que representó un incremento del 2,7% respecto a las sesiones previas, se produjo en medio de una creciente incertidumbre económica y a la espera de posibles novedades en las negociaciones con Estados Unidos.
En el Banco Nación (BNA), el billete estadounidense cotiza a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta.
El Tesoro enfrenta una crítica escasez de dólares, con reservas disponibles para intervenir en el mercado cambiario estimadas en alrededor de U$S350 millones. A esta situación se suma la tensión generada por rumores sobre posibles anuncios desde Washington, tras declaraciones de Kristalina Georgieva, y una marcada subida de las tasas de interés en pesos debido a la falta de liquidez.
El último cierre del dólar oficial, según el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central (BCRA), fue de $1.410,60 para la compra y $1.462,70 para la venta. En el Banco Nación (BNA), la cotización se ubicó en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.
Las reservas brutas internacionales experimentaron una caída de U$S136 millones, situándose en U$S42.066 millones. Fuentes oficiales informaron que esta disminución se debió, en parte, a pagos de deuda por un monto aproximado de U$S35 millones. En el mercado de criptomonedas, el dólar operaba con un alza del 0,3%, alcanzando los $1.550.
Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento mayorista fue de U$S669 millones, con el dólar cerrando en niveles de venta del Tesoro. Tras el incremento registrado el martes, los dólares financieros mostraron una leve caída: el CCL (Contado con Liquidación) cotizó a $1.543,41 y el MEP a $1.527,95. En contraste, el dólar blue experimentó un aumento de $25, alcanzando los $1.475.
En el mercado de futuros, se observaron incrementos en los tramos cortos y caídas en los plazos más largos. A pesar de la intervención del BCRA, el mercado anticipa un tipo de cambio mayorista de $1.593 para fin de año, lo que refleja la expectativa de cambios en el esquema cambiario tras las elecciones.
El aumento de las tasas agrava la situación
La falta de liquidez en el mercado provocó un recalentamiento de las tasas de interés en pesos. La tasa de caución a un día llegó a un máximo de 45% TNA, mientras que el REPO interbancario alcanzó el 57% TNA. Los operadores advirtieron sobre la posibilidad de que esta situación conduzca a un aumento en las tasas de los préstamos a empresas y los plazos fijos.
La referencia del Banco Central de un "piso" del 25% TNA para la absorción de pesos en la rueda de simultáneas de BYMA se debilitó ante la renovada escasez de liquidez. Las tasas de caución superaron el 40% TNA, el REPO interbancario el 50% TNA y las Lecaps alcanzaron el 48% TNA.