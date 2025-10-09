Presión cambiaria: sube el dólar oficial y el Gobierno usa sus municiones para intervenir

El aumento de las tasas agrava la situación

La falta de liquidez en el mercado provocó un recalentamiento de las tasas de interés en pesos. La tasa de caución a un día llegó a un máximo de 45% TNA, mientras que el REPO interbancario alcanzó el 57% TNA. Los operadores advirtieron sobre la posibilidad de que esta situación conduzca a un aumento en las tasas de los préstamos a empresas y los plazos fijos.