Secciones
EspectáculosFamosos

Daniela Celis contó cómo fue el momento en que sus hijas volvieron a ver a Thiago Medina

Pese a la reciente separación, Celis fue una de las figuras más presentes y la portavoz de la evolución luego del accidente que Thiago tuvo mientras manejaba una moto.

Daniela Celis contó cómo fue el momento en que sus hijas volvieron a ver a Thiago Medina
Hace 2 Hs

Después de haber pasado dos semanas en terapia intensiva, Thiago Medina se recupera y poco a poco vuelve a sus actividades cotidianas. Este fin de semana Daniela Celis, su ex pareja y compañera de Gran Hermano, contó que el joven de 22 años vivió un momento emocionante y ya pudo volver a estar en contacto con sus hijas mellizas.

Camila, la hermana de Thiago Medina, lanzó un misterioso mensaje y preocupó a sus seguidores: “La verdad siempre sale a la luz”

Camila, la hermana de Thiago Medina, lanzó un misterioso mensaje y preocupó a sus seguidores: “La verdad siempre sale a la luz”

“La felicidad es total”, empezó declarando Daniela en un video. Es que después de semanas enteras y desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno donde todavía se encuentra, Thiago pudo volver a ver a las pequeñas Aimé y Laia, las hijas que tuvieron juntos a principios de 2024.

Las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis vieron a su papá

A través de una historia de Instagram, Daniela contó cómo fue el reencuentro y aprovechó para agradecer incansablemente a sus seguidores y los de Thiago, como hace cada vez que puede. “Yo sé que ustedes son parte de este milagro. Ustedes y todos los profesionales que dios puso en manos para que se topen con Thiago”, dijo.

Pero la felicidad plena que contó sentir se debió además a la visita virtual que sus hijas le hicieron a su padre. El reencuentro más esperado se dio este fin de semana, cuando las niñas pudieron volver a ver a Thiago. “Para todos los que me preguntaron, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada”, contó.

A meses de cumplir los dos años, Aimé y Laia ya reconocen las figuras más cercanas y durante semanas extrañaron el amor de su padre. “Las nenas estaban muy felices”, relató Daniela sobre la llamada que hicieron. “Cada vez que agarran el teléfono, le dice: ‘papá, papá, papá’”, cerró.

Cómo evoluciona la salud de Thiago Medina

Los pulmones de Thiago fueron los órganos más afectados en el accidente, después del bazo, que los médicos debieron extirpar de urgencia. Por eso el ex participante de Gran Hermano pasó dos semanas sedado y con asistencia respiratoria mecánica, hasta que los médicos lograron que se recuperara.

Finalmente, la semana pasada pudieron despertar al joven y quitar el respirador; en su lugar, el equipo médico usó cánulas nasales para oxigenar. Pero el fin de semana hubo un paso más en la recuperación y Thiago pasó de terapia intensiva a una sala de cuidados intermedios, donde se espera que termine de recobrar su salud antes de ser dado de alta.

“Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, escribió Daniela en su cuenta de Instagram el domingo cerca del mediodía.

Temas Gran HermanoDaniela Celis
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Está despierto”: Daniela Celis dio la mejor noticia sobre la salud de Thiago Medina

“Está despierto”: Daniela Celis dio la mejor noticia sobre la salud de Thiago Medina

Doble buena noticia para Brisa, la hermana embarazada de Thiago Medina

Doble buena noticia para Brisa, la hermana embarazada de Thiago Medina

Thiago Medina pudo hablar después del accidente:¿qué fue lo primero que pidió?

Thiago Medina pudo hablar después del accidente:¿qué fue lo primero que pidió?

El gesto de amor de Daniela Celis: peregrinó a Luján con un pedido especial para Thiago Medina

El gesto de amor de Daniela Celis: peregrinó a Luján con un pedido especial para Thiago Medina

Una gran noticia: Thiago Medina abandonó terapia intensiva después de tres semanas críticas

Una gran noticia: Thiago Medina abandonó terapia intensiva después de tres semanas críticas

Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
2

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
3

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
4

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
5

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei
6

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más Noticias
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Comentarios