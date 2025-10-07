“Vamos a charlar cuando él salga”: ¿reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina?

“Thiago es el papá de mis hijas y yo me muero si mis hijas no tienen a su papá. Va a ser mi familia toda la vida, quiera o no”, aseguró Daniela en cuanto destacaron todo el tiempo que ella le dedicó a su ex. Es que, juntos, tienen dos hijas mellizas que aún no cumplen los dos años y, según contó Daniela, las tareas siempre fueron compartidas en “un 50 y 50”.