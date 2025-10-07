“Vamos a charlar cuando él salga”: ¿reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina?

Desde el terrible accidente que tuvo Thiago Medina el 12 de septiembre, Daniela Celis no se apartó de su lado. Pese a haber estado separados en ese momento, la ex participante de Gran Hermano no dudó en acompañar al padre de sus hijas. Por eso, después de tanta presencia y compañía, en “Cortá por Lozano” le consultaron sobre la reconciliación y ella no negó haberlo considerado.
“Thiago es el papá de mis hijas y yo me muero si mis hijas no tienen a su papá. Va a ser mi familia toda la vida, quiera o no”, aseguró Daniela en cuanto destacaron todo el tiempo que ella le dedicó a su ex. Es que, juntos, tienen dos hijas mellizas que aún no cumplen los dos años y, según contó Daniela, las tareas siempre fueron compartidas en “un 50 y 50”.
Thiago Medina y Daniela Celis: ¿reconciliación en puerta?
Al ser consultada por la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Thiago, Daniela habló de las vueltas de la vida: “es así, cuando pasa algo en un segundo querés todo de vuelta. Uno no sabe si son los sentimientos, si es la cabeza… Me pasaron muchísimas cosas en estos 23 días. Pensé cosas que jamás pensé que iba a pensar”, señaló.
También habló de los arrepentimientos que llegaron luego de su separación. “Se te revoluciona todo. Decís: ‘¿Por qué no lo valoré? ¿Por qué lo traté de esta manera? ¿Por qué se hizo lo otro?’. Entendemos la situación, estamos todos sensibles, estamos todos vulnerables”, dijo sobre su situación actual.
Pero enseguida se aventuró a declarar que con Thiago tienen una conversación pendiente. “Sabemos que nos vamos a sentar a charlar cuando él salga y (ver) si nos volvemos a enamorar o no y seguimos siendo padres toda la vida”. Así, pese a la reciente separación, “Pestañela” –el apodo que se ganó en Gran Hermano–, volvió a mostrarse abierta a retomar el vínculo tan cercano que tenía con Thiago.
Daniela Celis y los últimos mensajes con Thiago Medina
Daniela asegura que, de haber sido la situación al revés, la actitud de Thiago hubiera sido la misma que la suya. “Sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, por más que estuviéramos peleados, que no lo estábamos”, dijo y contó que una semana antes del accidente habían podido conversar tranquilamente para mantener una buena relación.
Incluso el viernes en que Thiago tuvo el accidente, habían podido desayunar juntos. “Los últimos mensajes fueron super amorosos”, destacó con emoción la mediática que cuidó a su ex pareja los más de 20 días que estuvo en terapia intensiva.