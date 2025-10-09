Los cinco hábitos matutinos que ayudan a reducir el colesterol alto

Los hábitos son el resultado de una acción repetida de una actividad durante un período de tiempo. Para lograr una buena salud y evitar la aparición de enfermedades como las cardíacas provocadas por el colesterol alto, es fundamental adoptar costumbres que vayan en consonancia con ese propósito.
Adoptar buenos hábitos es una estrategia muy conveniente para llevar a cabo una vida plena, sin padecimientos mayores. Para evitar alteraciones en nuestro como el colesterol alto, es esencial tomar en cuenta medidas que pueden prevenir su aparición. Los niveles altos de esta sustancia cerosa en la sangre puede provocar que se formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos, lo que con el tiempo puede dificultar el flujo de este tejido a través de las arterias.
Los simples hábitos que pueden reducir el colesterol alto
Para evitar cardiopatías o incluso ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares debido a la rotura de alguno de estos coágulos, debemos tener en cuenta cuáles son aquellas rutinas que pueden prevenir una de sus causas: el colesterol alto. Existen hábitos simples, rutinas que podés adoptar y que tomarán pocos minutos de tu tiempo por las mañanas.
Hacer ejercicio: La Guía de Práctica Clínica del Colesterol de 2018, cita el sitio Mejor con Salud, recomienda realizar actividad física aeróbica de tres a cuatro veces por semana. Cada una de esas sesiones debe durar aproximadamente 40 minutos y, de acuerdo a las posibilidades, incorporar una práctica más intensa.
Beber agua con limón: puede ingerirse en ayunas. La ventaja, de acuerdo a una investigación realizada en Holanda, es que contiene una sustancia especial que cuenta con el efecto buscado. Además presenta vitamina C y B6, potasio, fibra, magnesio y proteína.
Incorporar alimentos con fibras en el desayuno: este tipo de opciones disminuye la absorción intestinal del colesterol y contribuyen a su disminución. Los cereales, las frutas y los panes integrales son excelentes opciones para lograrlo. La ventaja extra es que proporcionan saciedad.
Preferir el té verde: gracias a la presencia de fenoles y catequinas -dos importantes antioxidantes-, este tipo de té sería fundamental para disminuir el colesterol total.
Moderar el tamaño de las porciones: aunque se pregone la importancia de un desayuno importante, regular las cantidades de comida es importante. Uno de los motivos es que, de acuerdo al sitio Mejor con Salud, existe una asociación entre el colesterol elevado y la obesidad abdominal.