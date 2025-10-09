Los cinco hábitos matutinos que ayudan a reducir el colesterol alto

Adoptar buenos hábitos es una estrategia muy conveniente para llevar a cabo una vida plena, sin padecimientos mayores. Para evitar alteraciones en nuestro como el colesterol alto, es esencial tomar en cuenta medidas que pueden prevenir su aparición. Los niveles altos de esta sustancia cerosa en la sangre puede provocar que se formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos, lo que con el tiempo puede dificultar el flujo de este tejido a través de las arterias.