¿Por qué sufrimos de hipo? causas, tratamientos y teorías evolutivas

Es una de las afecciones más comunes y desconocidas en las personas ¿Por qué se desconoce algo tan usual mundialmente? Todavía resulta misterioso, al punto de que en 2021, la palabra “hipo” fue una de las más buscadas en Google.
Sobre este tema el Doctor Ali Seifi, médico neurointensivista, desarrolló una herramienta llamada HiccAway, un tubo de plástico parecido a un sorbete que aumenta la presión para bajar el diafragma cuando se bebe, que, según él, puede detener el hipo. Esto no termina de erradicar el desconocimiento sobre este reflejo humano.
¿Qué es el hipo?
El hipo ocurre debido a espasmos repentinos del diafragma, el principal músculo encargado de controlar la respiración, que se encuentra debajo de los pulmones y cerca del estómago. Al inhalar, el diafragma se contrae y el pecho se expande, pero durante el hipo, ese músculo se contrae de manera involuntaria, enviando señales al cerebro para cerrar la "tapa" de la garganta repetidamente, lo que produce el característico sonido “hic”.
Este sonido es seguido por un "up", que se genera cuando el diafragma se relaja, liberando la presión acumulada. Según el Dr. Mark Fox, profesor de gastroenterología en la Universidad de Zúrich, Suiza, este fenómeno es una reacción física natural, aunque a menudo incómoda, que ocurre por diversos factores, como la irritación o alteraciones en la función del sistema nervioso.
¿Qué causa el hipo?
sigue siendo en gran parte un misterio, ya que, en muchos casos, no podemos identificar un factor específico. Sin embargo, hay varios desencadenantes comunes, como el consumo de comida picante, alcohol, bebidas gaseosas, comer rápidamente o en exceso, y el reflujo ácido. Estos factores pueden irritar el estómago, que está cerca del diafragma, lo que a su vez provoca espasmos en el músculo y envía señales al cerebro.
Aunque se desconoce un propósito claro para el hipo, algunos científicos sugieren teorías sobre su origen evolutivo. Se cree que, durante la transición de la vida acuática a la terrestre, los organismos necesitaban un mecanismo para evitar que el agua entrara en sus pulmones. Esta teoría, aunque incierta, busca explicar por qué el hipo persiste hoy en día, a pesar de no tener una función evidente.