¿Por qué sufrimos de hipo? causas, tratamientos y teorías evolutivas

¿Qué es el hipo?

El hipo ocurre debido a espasmos repentinos del diafragma, el principal músculo encargado de controlar la respiración, que se encuentra debajo de los pulmones y cerca del estómago. Al inhalar, el diafragma se contrae y el pecho se expande, pero durante el hipo, ese músculo se contrae de manera involuntaria, enviando señales al cerebro para cerrar la "tapa" de la garganta repetidamente, lo que produce el característico sonido “hic”.