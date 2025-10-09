¿Por qué somos más propensos a enojarnos cuando conducimos? Los motivos psicológicos

Entre otras de las razones se encuentran las reglas sin declarar. Podría parecer que las calles son “tierra de nadie”, pero lo cierto es que muchas de las normas que creemos que rigen nuestro comportamiento no son compartidas por todos los conductores. Las reglas no escritas que no necesariamente son ley pueden ser motivo de nuestro enojo, como por ejemplo, la velocidad por la que transitamos las calles. Cuando alguien viola nuestras reglas personales no escritas, dice Martin, nos sentimos ofendidos por ese comportamiento.