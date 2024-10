La psicología detrás del riesgo: ¿por qué algunas personas disfrutan poner en peligro su vida?

Así destaca Carter que en la mente de los amantes del peligro, este proceso químico es diferente, lo que les permite disfrutar de poner en riesgo su vida. “Los buscadores de sensaciones intensas pueden estar en entornos realmente caóticos, pero no emiten las mismas alarmas químicas, por lo que no segregan tanto cortisol y sus cuerpos no perciben esas situaciones como estresantes. Pero al mismo tiempo, tienen otra sustancia química que todos tenemos llamada dopamina, que está asociada con el placer. Durante esas experiencias altamente caóticas, segregan más dopamina y menos cortisol. Por lo tanto, esas cosas que parecen realmente peligrosas para el resto de nosotros les parecen más emocionantes y menos aterradoras”, concluye el psicólogo.