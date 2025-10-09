Premio Nobel de Química 2025: cómo son las estructuras que pueden salvar el planeta

Los llaman “arquitectos de las moléculas”. Son tres científicos que han encontrado maneras de crear materiales completamente nuevos, las “estructuras metalorgánicas” (MOF), estructuras moleculares con amplios espacios por los que pueden fluir gases y otras sustancias químicas. Este avance es tan revolucionario que permite aplicaciones como obtener agua del aire en el desierto, atrapar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas. Y por ello la Real Academia Sueca de Ciencias les otorgó el Premio Nobel de Química 2025.
Los galardonados son Susumu Kitagawa (74), científico de la Universidad de Kioto, Japón, Richard Robson (88), de la Universidad de Melbourne, Australia, y Omar M. Yaghi (60), de la Universidad de California, Berkeley, EE. UU. “Han desarrollado una nueva forma de arquitectura molecular. Han creado construcciones moleculares con grandes espacios a través de los cuales pueden fluir gases y otros productos químicos. Gracias al desarrollo de estructuras metal-orgánicas, Kitagawa, Robson y Yaghi han brindado a los químicos nuevas oportunidades para resolver algunos de los retos a los que nos enfrentamos”, destacó la Real Academia.
Los descubrimientos podrían traer soluciones para afrontar desafíos urgentes, como la purificación del agua, la descomposición de trazas de fármacos en el medio ambiente, el almacenamiento de gases tóxicos o la recolección de agua del desierto.
De qué se trata
Florencia Fagalde, profesora titular de Química Inorgánica II en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNT y directora del Instituto de Química del Noroeste (Conicet-UNT), explica a fondo de qué se trata el descubrimiento de los premiados. “Las estructuras metalorgánicas comúnmente denominadas ‘MOF’ por sus siglas en inglés (Metal-Organic Frameworks), son materiales porosos cristalinos que poseen un enorme potencial y ofrecen oportunidades únicas y antes impensadas para diseñar nuevos materiales a medida y con nuevas aplicaciones”, precisó.
Fagalde especificó que estas estructuras están formadas por iones metálicos tales como cobre, hierro, cobalto, zinc, entre otros. “Estos se unen entre sí a través de moléculas orgánicas con grupos funcionales como carboxilatos (-COOH), nitrilos (-CN), imidazoles, etcétera, siguiendo un patrón repetitivo y regular en las tres dimensiones y creando de esta forma una red tridimensional, en cuyo interior queda un hueco o cavidad de diferente tamaño, el cual puede ser empleado para capturar contaminantes, almacenar sustancias específicas, purificar el agua, descomponer trazas de fármacos del medio ambiente entre otras aplicaciones”, describió.
¿De qué depende ese tamaño de la cavidad o hueco? Del metal utilizado y de los ligandos orgánicos empleados, de ahí la utilidad y versatilidad de las MOF, remarcó.
Por qué es importante
“La importancia de este premio se debe al hecho que mediante reacciones químicas controladas y sencillas se pueden diseñar distintos tipos de MOF simplemente cambiando los componentes básicos de las mismas; es decir, variando el ion metálico por un lado y por el otro lado las moléculas orgánicas que los conectan entre sí. De esta forma las MOF que se diseñan tienen grandes potenciales y diferentes aplicaciones”, puntualizó.
¿Para qué se podrían diseñar distintos de MOF? Algunos ejemplos que dio Fagalde son:
• Para capturar dióxido de carbono, a utilizarse en sectores donde las emisiones son muy altas tales como fábricas o centrales hidroeléctricas, tema íntimamente relacionado con el cambio climático.
• Para almacenar gases como hidrógeno (facilitando el transporte seguro del mismo), o para extraer vapor de agua del aire, muy importante en zonas áridas ya que pueden actuar como esponjas moleculares las cuales podrían usarse en regiones sin acceso a agua potable.
• Para purificar el aire mediante el almacenamiento selectivo de contaminantes, pesticidas, metales o residuos de productos farmacéuticos.
• Para impulsar reacciones químicas debido a que pueden actuar como catalizadores de algunas reacciones acelerándolas, permitiendo que las mismas se realicen a menores temperaturas y presiones, de esta manera son útiles en la industria farmacéutica, alimentaria, en petroquímica, mediante procesos más eficientes y sostenibles.
• Pueden ser empleados también en procesos de liberación controlada de fármacos, tema de gran implicancia en medicina.
“Este tipo de premio es muy importante, dado que resalta la relevancia de la investigación básica, y demuestra cómo descubrimientos en los laboratorios pueden tener un impacto social muy grande a futuro, ya que vinculan a la química con problemas urgentes para la humanidad tales como el cambio climático, la escasez de agua, la contaminación y la transición energética”, concluyó.
Cómo funciona: un avance científico con grandes potencialidades
El doctor en Química, Miguel Gilabert, docente de la UNT, e investigador del Conicet y del Laboratorio de Investigaciones y Servicios Analíticos (LISA), explicó la importancia de las estructuras metalorgánicas. En su arreglo tridimensional se forman “jaulas” moleculares que puede actuar como esponjas para capturar sustancias de manera reversible. “Esto tiene implicancias ambientales muy importantes, como la captura de gases de invernadero como el metano o el dióxido de carbono, y la “cosecha de agua” del ambiente en geografías desérticas, remediación ambiental mediante la captura de sustancias dañinas para el ambiente. Pero también pueden ser utilizadas para la conversión y almacenamiento de energía, para la generación de hidrógeno, y otras aplicaciones relacionadas a la salud, como por ejemplo la administración controlada de drogas en terapias o diagnósticos. Es decir que es uno de esos avances científicos con una gran área de potencialidades”, remarcó.
Cómo sigue: todavía falta que se entreguen tres premios
La entrega de los premios Nobel continúa hoy con el anuncio de galardón de Literatura. Mañana se entrega el galardón de la Paz. El de Ciencias Económicas se conocerá el lunes. La entrega de medallas de oro y diplomas honoríficos se realizará el 10 de diciembre, fecha en que se conmemora el fallecimiento de Alfred Nobel, el inventor de la dinamita y creador de estos prestigiosos premios.