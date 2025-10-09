Premio Nobel de Química 2025: cómo son las estructuras que pueden salvar el planeta

Cómo funciona: un avance científico con grandes potencialidades

El doctor en Química, Miguel Gilabert, docente de la UNT, e investigador del Conicet y del Laboratorio de Investigaciones y Servicios Analíticos (LISA), explicó la importancia de las estructuras metalorgánicas. En su arreglo tridimensional se forman “jaulas” moleculares que puede actuar como esponjas para capturar sustancias de manera reversible. “Esto tiene implicancias ambientales muy importantes, como la captura de gases de invernadero como el metano o el dióxido de carbono, y la “cosecha de agua” del ambiente en geografías desérticas, remediación ambiental mediante la captura de sustancias dañinas para el ambiente. Pero también pueden ser utilizadas para la conversión y almacenamiento de energía, para la generación de hidrógeno, y otras aplicaciones relacionadas a la salud, como por ejemplo la administración controlada de drogas en terapias o diagnósticos. Es decir que es uno de esos avances científicos con una gran área de potencialidades”, remarcó.