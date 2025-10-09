Nobel de Literatura: “un hombre blanco y europeo”

Después de que la surcoreana Han Kang se convirtiera en la primera mujer asiática en ganar el Premio Nobel de Literatura en 2024, los expertos vaticinan que un “hombre blanco” europeo o anglosajón será elegido este año. Entre los nombres más citados figuran el suizo Christian Kracht, los húngaros Laszlo Krasznahorkai y Peter Nadas, y el rumano Mircea Cartarescu, antes del esperado anuncio de la Academia Sueca.
Kracht, de 58 años y quien escribe en alemán sobre cultura popular y consumismo, es un favorito entre círculos literarios, comentó Bjorn Wiman, editor cultural del diario sueco Dagens Nyheter.
En la Feria del Libro de Gotemburgo de este año, “muchos miembros de la Academia Sueca estaban allí en primera fila durante su evento”, contó Wiman. “Eso suele ser una señal segura”, comentó, agregando que lo mismo ocurrió cuando la dramaturga austríaca Elfriede Jelinek fue galardonada en 2004.
Después de Han Kang el año pasado, Wiman piensa que este año “irá a un hombre blanco del mundo de lengua anglosajona, alemana o francesa”.
Otros mencionados con frecuencia son el poeta chileno Raúl Zurita, el novelista y ensayista argentino César Aira, así como la canadiense Anne Carson y el indio Amitav Ghosh.
El último latinoamericano laureado con el Nobel de Literatura fue el peruano Mario Vargas Llosa en 2010 y podría ser tiempo de volver los ojos a esta región, comentó Lina Kalmteg, crítica cultural de la red pública Sveriges Radio. Citó como posible ganadora a la mexicana Cristina Rivera Garza, una novelista y ensayista que en 2024 recibió el Premio Pulitzer en la categoría de memoria y autobiografía.
La Academia tiende a destacar a autores relativamente desconocidos para el público mundial. Entre otros posibles galardonados para este año suelen citarse los australianos Gerald Murnane y Alexis Wright, un aborigen.