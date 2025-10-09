Nobel de Literatura: “un hombre blanco y europeo”

Después de que la surcoreana Han Kang se convirtiera en la primera mujer asiática en ganar el Premio Nobel de Literatura en 2024, los expertos vaticinan que un “hombre blanco” europeo o anglosajón será elegido este año. Entre los nombres más citados figuran el suizo Christian Kracht, los húngaros Laszlo Krasznahorkai y Peter Nadas, y el rumano Mircea Cartarescu, antes del esperado anuncio de la Academia Sueca.