San Martín de Tucumán se sumó al adiós a Miguel Ángel Russo con un emotivo comunicado

La institución de Bolívar y Pellegrini expresó su pesar por la muerte del técnico de Boca y se unió al homenaje nacional que recorrió el fútbol argentino.

Hace 3 Hs

La noticia sacudió al mundo del fútbol argentino. La muerte de Miguel Ángel Russo dejó un vacío profundo en quienes lo admiraban dentro y fuera de la cancha. A los 69 años, el técnico de Boca Juniors perdió la batalla contra el cáncer de próstata, enfermedad que lo acompañó en silencio durante los últimos años. Su partida generó una ola de tristeza y homenajes en todo el país, recordando a un hombre que construyó su legado con trabajo, humildad y respeto.

En medio de ese dolor colectivo, San Martín de Tucumán también se expresó. La institución de La Ciudadela publicó un mensaje en sus redes sociales para despedir al histórico entrenador. 

“Desde el Club A. San Martín lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors. Enviamos nuestro más sentido pésame a la institución y a todos sus seres queridos en este difícil momento”, comunicó el "Santo", sumándose a los innumerables gestos de reconocimiento que se multiplicaron tras conocerse la noticia.

La conmoción fue inmediata. Boca había informado horas antes que su entrenador permanecía en tratamiento domiciliario con pronóstico reservado, lo que ya había despertado preocupación en el entorno "xeneize". Desde la AFA publicaron un “Fuerza, Miguel”, mientras Claudio Tapia escribió que “todo el fútbol argentino está con vos”. La Conmebol también se unió al apoyo y lo definió como “un campeón de América que marcó generaciones”. Cada mensaje reflejó el respeto que su figura imponía a lo largo del continente.

Un legado que trasciende camisetas

La última vez que se lo vio en público fue el 23 de septiembre, cuando saludó al plantel en Ezeiza y se fundió en un abrazo con Juan Román Riquelme, una imagen que hoy emociona a todo Boca. Clubes de Argentina y Sudamérica lo homenajearon, entre ellos Estudiantes, Rosario Central y Millonarios, que recordó su frase más recordada: “Todo se cura con amor”. San Martín se sumó a ese sentimiento nacional, despidiendo a un hombre que fue mucho más que un técnico: un ejemplo de vida, perseverancia y valores que quedarán grabados en la historia del fútbol.

