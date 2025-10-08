San Martín de Tucumán se sumó al adiós a Miguel Ángel Russo con un emotivo comunicado

Un legado que trasciende camisetas

La última vez que se lo vio en público fue el 23 de septiembre, cuando saludó al plantel en Ezeiza y se fundió en un abrazo con Juan Román Riquelme, una imagen que hoy emociona a todo Boca. Clubes de Argentina y Sudamérica lo homenajearon, entre ellos Estudiantes, Rosario Central y Millonarios, que recordó su frase más recordada: “Todo se cura con amor”. San Martín se sumó a ese sentimiento nacional, despidiendo a un hombre que fue mucho más que un técnico: un ejemplo de vida, perseverancia y valores que quedarán grabados en la historia del fútbol.