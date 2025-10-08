Murió Miguel Ángel Russo, el DT de Boca que luchó los últimos días contra un cuadro delicado de salud

El fútbol argentino está de luto. Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más respetados y queridos del país, falleció a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer de próstata, enfermedad que lo acompañó silenciosamente desde 2017. Su muerte se produjo luego de varias semanas críticas, bajo internación domiciliaria y con pronóstico reservado. La noticia sacudió a Boca Juniors y a todo el continente: se apagó un estratega brillante, un líder sereno y un hombre que marcó generaciones con su ejemplo dentro y fuera de la cancha.
En las horas previas a su fallecimiento, el clima en Boca era de profunda preocupación. El club había emitido un parte médico informando que Russo permanecía “en internación domiciliaria con pronóstico reservado”, mientras recibía atención constante del cuerpo médico. La Asociación del Fútbol Argentino publicó “¡Fuerza, Miguel!” en sus redes y Claudio Tapia replicó el comunicado oficial con un mensaje que se volvió viral: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”. Desde la Conmebol también lo homenajearon: “El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!”.
Durante los últimos meses, su salud había entrado en un ciclo de altibajos. En septiembre fue internado en el Instituto Fleni por una infección urinaria, y pocos días después volvió a sufrir un cuadro de deshidratación que lo obligó a alejarse de las prácticas. Desde entonces, Boca mantuvo un hermetismo absoluto mientras Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez se hicieron cargo del plantel profesional. Russo no dirigió en la derrota ante Defensa y Justicia ni en la goleada 5-0 frente a Newell’s, aunque siguió cada detalle desde su casa.
“Le dedicamos el triunfo a Miguel, es la cabeza de nuestro grupo”, expresó Leandro Paredes al finalizar aquel encuentro. “Queremos dedicarle la victoria a Miguel, que seguro nos estaba mirando por TV”, agregó Úbeda, reflejando el sentimiento colectivo que reinaba en el vestuario.
La última aparición pública de Russo
El 23 de septiembre fue la última vez que se lo vio en público: llegó al predio de Ezeiza, saludó al plantel y se fundió en un abrazo con Juan Román Riquelme, imagen que hoy se resignifica como una despedida. Días después, los médicos informaron que su cuadro había empeorado. Los síntomas de debilidad y las complicaciones urinarias derivadas del tratamiento oncológico terminaron por afectar su estado general. Desde entonces, su entorno pidió respeto y silencio. Mientras tanto, los hinchas inundaron las redes con plegarias, pancartas y el hashtag #FuerzaMiguel que se volvió tendencia nacional.
El cariño se multiplicó en cada club que dirigió. Estudiantes de La Plata publicó “¡Fuerzas, Miguel! La familia Pincha está con vos”, acompañado por un mensaje de Juan Sebastián Verón: “Mucha fuerza, Miguel”. Rosario Central afirmó “Todo el pueblo Canalla está con vos”, y Millonarios, su casa en Colombia, recordó aquella frase que lo definió como pocos: “Todo se cura con amor”. Desde Universidad de Chile también se pronunciaron: “Los azules te recordamos con mucho cariño”. El eco de su legado recorrió América Latina entera.
Despedida y legado
Russo deja un vacío irreparable pero una historia gigante. Fue mediocampista y capitán en Estudiantes de La Plata, el club de su vida. Como entrenador, ganó títulos con Vélez (Clausura 2005), Rosario Central (Copa de la Liga 2023) y Millonarios (Liga y Superliga en Colombia). En Boca Juniors marcó tres eras: la Copa Libertadores 2007 junto a Riquelme, los títulos locales de 2020 y 2021, y su regreso en 2025 para liderar un nuevo proyecto. Se va un hombre de perfil bajo, de palabra justa y mirada humana, que nunca dejó de pelear ni en los peores momentos. En cada vestuario quedará su enseñanza, y en cada hincha su frase inmortal: todo se cura con amor.