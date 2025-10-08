Murió Miguel Ángel Russo, el DT de Boca que luchó los últimos días contra un cuadro delicado de salud

Despedida y legado

Russo deja un vacío irreparable pero una historia gigante. Fue mediocampista y capitán en Estudiantes de La Plata, el club de su vida. Como entrenador, ganó títulos con Vélez (Clausura 2005), Rosario Central (Copa de la Liga 2023) y Millonarios (Liga y Superliga en Colombia). En Boca Juniors marcó tres eras: la Copa Libertadores 2007 junto a Riquelme, los títulos locales de 2020 y 2021, y su regreso en 2025 para liderar un nuevo proyecto. Se va un hombre de perfil bajo, de palabra justa y mirada humana, que nunca dejó de pelear ni en los peores momentos. En cada vestuario quedará su enseñanza, y en cada hincha su frase inmortal: todo se cura con amor.