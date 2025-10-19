Qué revela tu necesidad de limpiar todo el tiempo, según la psicología

El problema aparece cuando esa flexibilidad desaparece. Entonces, el orden deja de ser una elección y se vuelve una obligación ineludible, un ritual que calma por un instante, pero que pronto demanda repetición. “Cuando sentimos que hay aspectos de nuestra vida que no podemos manejar, ordenar y limpiar nos da la ilusión de seguridad y dominio”, explica Martín Enjuto. Esa sensación de control resulta tranquilizadora, aunque efímera: el alivio se desvanece rápido, y la persona necesita volver a limpiar para recuperar la calma.