Test de personalidad: elegí una taza y descubrí qué impresión causás en los demás

Un desafío que es furor en las redes sociales. ¿Cuál de las seis opciones te gusta más?

Hace 45 Min

El siguiente test de personalidad puede parecer trivial, pero en realidad encierra una profunda verdad sobre nuestra psicología. La elección de algo tan simple, al igual que muchas otras decisiones aparentemente insignificantes, puede revelar aspectos de nuestra forma de ser que a menudo desconocemos.

A continuación podrás observar una imagen en la que se muestran seis tipos de tazas. Para hacer el desafío deberás elegir una de ellas y luego leer los resultados.

Elegí una de las seis opciones

Los resultados del test de personalidad

Taza #1

Si elegiste esta taza, es probable que seas una persona segura de sí misma y con un fuerte sentido de propósito. Sos capaz de inspirar a los demás y guiarlos hacia un objetivo común. Tu carisma y tu determinación te convierten en un líder nato.

Taza #2

Aquellos que se sienten atraídos por esta taza suelen ser excelentes negociadores. Son personas diplomáticas y flexibles, capaces de encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas. Tu capacidad para escuchar y comprender los puntos de vista de los demás te convierte en un mediador nato.

Taza #3

Si elegiste esta taza, sos una persona creativa y original. Te encanta desafiar el status quo y buscar nuevas formas de hacer las cosas. Tu visión y tu entusiasmo son contagiosos y pueden inspirar a otros a pensar fuera de la caja.

Taza #4

Aquellos que se sienten atraídos por esta taza suelen ser personas racionales y lógicas. Te gusta analizar todas las opciones antes de tomar una decisión. Tu capacidad para pensar de forma crítica te convierte en un solucionador de problemas nato.

Taza #5

Si elegiste esta taza, sos una persona sensible y expresiva. Te gusta conectar con los demás a través del arte y la creatividad. Tu capacidad para ver el mundo desde diferentes perspectivas te convierte en un comunicador nato.

Taza #6

Aquellos que se sienten atraídos por esta taza suelen ser personas estables y confiables. Valoras la tradición y la seguridad. Tu lealtad y tu sentido del deber te convierten en un amigo y compañero de equipo leal.

