El emotivo comunicado de Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo: “Hasta siempre, querido Miguel”

Boca Juniors expresó su profundo pesar por la muerte de Miguel Ángel Russo, a los 69 años, con un mensaje cargado de afecto hacia quien fue uno de los grandes entrenadores en la historia del club. La institución publicó el comunicado en sus redes sociales, pocos minutos después de confirmarse la noticia que conmocionó al fútbol argentino.
“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, expresó el texto difundido oficialmente.
El Club AtlÃ©tico Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ãngel Russo.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025
Miguel deja una huella imborrable en nuestra instituciÃ³n y serÃ¡ siempre un ejemplo de alegrÃa, calidez y esfuerzo.
AcompaÃ±amos a su familia y a sus seres queridos en esteâ¦ pic.twitter.com/czsB6lmNnq
El comunicado fue acompañado por una imagen del entrenador, símbolo de uno de los ciclos más recordados del club. Russo fue el conductor del equipo campeón de la Copa Libertadores 2007 junto a Juan Román Riquelme, y regresó este año para dirigir al "Xeneize" en el Mundial de Clubes.
La noticia de su fallecimiento sacudió al ambiente del fútbol. Durante las últimas semanas, Russo había permanecido en internación domiciliaria con pronóstico reservado, mientras Boca mantenía un hermetismo absoluto y los hinchas multiplicaban los mensajes de apoyo.
El comunicado del club marca una tarde de profunda tristeza en la Ribera. Russo deja una huella indeleble, por los títulos obtenidos, por su templanza, su liderazgo y el respeto que se ganó en cada vestuario que pisó.