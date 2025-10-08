Secciones
Política

Diputados aprobó con cambios la ley que limita el uso de los DNU y deberá volver al Senado

La votación finalizó 140 votos a favor y 80 en contra. La iniciativa establece que bastará con que una sola cámara rechace un decreto para dejarlo sin efecto.

Diputados aprobó con cambios la ley que limita el uso de los DNU y deberá volver al Senado
Hace 27 Min

El Gobierno de Javier Milei recibió este miércoles un nuevo revés parlamentario. La Cámara de Diputados aprobó una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las facultades del mandatario. La votación finalizó 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones.

La iniciativa empodera al Congreso pues dispone, además, que bastará con que una sola cámara rechace un DNU o decreto delegado para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras. 

La oposición logró quórum en Diputados y avanza con los proyectos clave contra el uso de los DNU

La oposición logró quórum en Diputados y avanza con los proyectos clave contra el uso de los DNU

En definitiva, la reforma pretende erradicar el artilugio de la “sanción ficta” contenida en la ley 26.122 que impulsó la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner: la convalidación de los decretos a partir del silencio del Congreso.

Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, afirmó que “nadie puede pecar de ingenuo ni creer que el kirchnerismo con su dictamen de mayoría quiere mejorar las instituciones de la república. Al contrario, se propone desestabilizar al Gobierno, generando una mayor inseguridad jurídica”.

En tanto, el libertario Álvaro Martínez sostuvo que “esta ley tiene claramente un interés de desestabilizar al gobierno nacional. Cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece. Cuanto peor, mejor”.

La oposición aseveró que la intención de la reforma no es limitarle las facultades a Milei de dictar decretos, sino evitar que el Poder Ejecutivo haga uso y abuso de esta herramienta; junto con los vetos a las leyes opositoras, el Gobierno ha buscado esquivar sistemáticamente al Congreso, alegaron.

La reforma a la Ley de DNU obtuvo dictamen y quedó lista para llegar al recinto

La reforma a la Ley de DNU obtuvo dictamen y quedó lista para llegar al recinto

“Esta ley no atenta contra la gobernabilidad, al contrario, es a favor. Esta reforma sirve para que el Gobierno entienda que no se puede gobernar con un tercio de legisladores en una de las cámaras y que necesita formar mayorías. Si no lo hace, no hay tercio que los salve", sostuvo Nicolás Massot

Temas TucumánBuenos AiresJavier MileiMartín Menem
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El biógrafo de Javier Milei explotó contra Espert y le pidió que renuncie a su candidatura: Un gesto patriótico

El biógrafo de Javier Milei explotó contra Espert y le pidió que renuncie a su candidatura: "Un gesto patriótico"

“San Martín tucumano” y Alberdi al Congreso

“San Martín tucumano” y Alberdi al Congreso

Lo más popular
El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
1

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
2

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
3

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
5

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
6

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Más Noticias
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Condenaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

Condenaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado

Comentarios