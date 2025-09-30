Secciones
La reforma a la Ley de DNU obtuvo dictamen y quedó lista para llegar al recinto

Se busca modificar el procedimiento de control parlamentario de este tipo de decretos.

Hace 41 Min

La reforma a la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) avanzó un paso clave en el Congreso: obtuvo dictamen en comisión y ya quedó lista para ser tratada en el recinto. Se trata de un proyecto que busca modificar el procedimiento de control parlamentario de este tipo de decretos, una herramienta que los presidentes argentinos han utilizado de manera recurrente en las últimas décadas.

Qué pasó con la reforma a la Ley de DNU

El oficialismo logró reunir las firmas necesarias en la comisión bicameral encargada de analizar los DNU, lo que permitió emitir un dictamen favorable. De esta manera, la iniciativa quedó habilitada para ser debatida por la Cámara de Diputados en las próximas sesiones.

El proyecto apunta a agilizar y transparentar el control legislativo sobre los decretos presidenciales, estableciendo plazos más estrictos para su revisión y evitando que queden indefinidamente sin tratamiento, como ocurre en la actualidad.

Qué cambios introduce la reforma

Entre las modificaciones más relevantes que incluye la reforma a la Ley de DNU se encuentran:

Plazos definidos para que la comisión bicameral dictamine sobre cada decreto.

La obligación de que los decretos tratados en comisión pasen rápidamente al recinto, evitando su cajoneo.

Un mecanismo más claro de rechazo o convalidación legislativa.

Mayor control parlamentario sobre los decretos que involucran cuestiones presupuestarias y administrativas.

De aprobarse, la ley limitaría la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y fortalecería la intervención del Congreso en decisiones de alta sensibilidad política y económica.

Próximos pasos en el Congreso

Con el dictamen ya emitido, la reforma a la Ley de DNU será tratada en el recinto de Diputados. Allí se espera un debate intenso, ya que la oposición adelantó reparos sobre algunos artículos que consideran restrictivos para la acción del Ejecutivo.

En caso de ser aprobada, la iniciativa pasará luego al Senado, donde también deberá ser debatida y votada antes de convertirse en ley.

Qué es un DNU

Los Decretos de Necesidad y Urgencia son disposiciones del Poder Ejecutivo que tienen fuerza de ley y se dictan en situaciones excepcionales en las que no resulta posible seguir el trámite legislativo ordinario.

Están previstos en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 3).

No pueden usarse en materia penal, tributaria, electoral ni para modificar el régimen de los partidos políticos.

Deben ser enviados al Congreso, que tiene la obligación de analizarlos y aprobarlos o rechazarlos.

Por qué es importante esta reforma

La discusión sobre los DNU es histórica en la política argentina. Mientras algunos sectores defienden su uso como herramienta de urgencia en contextos críticos, otros cuestionan que se haya convertido en un mecanismo habitual de gobierno, debilitando el rol del Congreso.

La reforma a la Ley de DNU busca justamente poner límites más claros, dar previsibilidad y reforzar la división de poderes.

