La reforma a la Ley de DNU obtuvo dictamen y quedó lista para llegar al recinto

La reforma a la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) avanzó un paso clave en el Congreso: obtuvo dictamen en comisión y ya quedó lista para ser tratada en el recinto. Se trata de un proyecto que busca modificar el procedimiento de control parlamentario de este tipo de decretos, una herramienta que los presidentes argentinos han utilizado de manera recurrente en las últimas décadas.