La oposición logró quórum en Diputados y avanza con los proyectos clave contra el uso de los DNU

En plena tensión por la situación de José Luis Espert, la oposición quiere limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

Hace 22 Min

La oposición en la Cámara de Diputados consiguió este miércoles el quórum necesario para abrir la sesión especial en la que se debatirán varios proyectos de alto impacto político e institucional. 

En el temario figuran los proyectos sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el Presupuesto 2026, la emergencia en discapacidad, y distintos pedidos de informes al Poder Ejecutivo.

Uno de los puntos más relevantes del debate es el proyecto que busca limitar el poder del presidente Javier Milei para gobernar mediante decretos. La iniciativa propone que los DNU puedan ser rechazados por una sola de las cámaras del Congreso, lo que reduciría significativamente las facultades excepcionales del Ejecutivo.

De prosperar la votación prevista para esta jornada, la Cámara de Diputados aprobaría la modificación, aunque en el oficialismo ya anticipan que el Gobierno podría vetar la norma.

El temario

El orden del día incluye varios temas sensibles, pero solo algunos tienen dictamen para votarse. El más relevante es la reforma de la ley que regula los DNU, que elimina la llamada “sanción ficta”, es decir, la convalidación automática de los decretos si el Congreso no se pronuncia. 

El nuevo texto fija un plazo de 90 días para que ambas cámaras los ratifiquen; si no lo hacen, quedarán derogados. Además, bastará con que una sola cámara los rechace para invalidarlos, y no ambas, como exige la norma actual. El proyecto tiene media sanción del Senado y, si Diputados lo aprueba, se convertirá en ley, aunque todo indica que Milei lo vetará.

También está previsto votar la designación de la Defensora de los Derechos del Niño, María Paz Bertero, identificada con el sector “verde”, junto a Eduardo Robledo y Héctor Vito como adjuntos. El oficialismo cuestiona el proceso que llevó adelante la radical Natalia Sarapura y evalúa impugnarlo. De avanzar, podría erosionar más los vínculos con aliados circunstanciales. María Sotolano, aliada de Jorge Macri, votó a favor esta terna.

Otra discusión latente es la posibilidad de interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, que mencionan presuntas coimas en el organismo. También al jefe de Gabinete por no reasignar las partidas correspondientes a la emergencia en Discapacidad, que el Presidente dejó en suspenso.

