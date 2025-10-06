Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

En la plaza principal, dos jubilados dialogaron con LA GACETA y, entre risas, aclararon que piensan diferente y no coinciden en muchos puntos. “Vivimos en democracia, toda opinión es válida”, remarcaron. Alberto Russo, de 75 años, ex empleado de la Municipalidad, se mostró convencido de que el oficialismo local no tendrá problemas para retener la intendencia: “En Alberdi, la mayoría de la gente es peronista. Se quejan cuando no hacen nada, pero también cuando inauguran algo. El 26 de octubre, el peronismo ganará caminando. Detrás saldrá el candidato radical y La Libertad Avanza no sé en qué lugar quedará. El Gobierno nacional está haciendo mucho daño, no envía cosas a la provincia y eso la gente lo sabe”. A su lado, Miguel Espíndola, de 70 años y ex empleado de Recursos Hídricos, planteó una visión opuesta: “La gente quiere un cambio. Los que gobernaron Alberdi no hicieron nada, y eso está demostrado en el acceso a la ciudad, en las cloacas, en la luminaria. Hace poco vino el gobernador a inaugurar un complejo de semáforos, algo tan básico que tiene cualquier ciudad. Era hora de que intervengan Alberdi”. Sobre la situación de Campos, fue más duro: “Las malas gestiones vienen de arriba, de la provincia. Entre todos se cubren y si pasa, pasa. Hoy los que hablaron están detenidos, mientras que los funcionarios siguen ahí, viendo qué otro cargo ocupar”.