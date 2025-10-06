Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

El clima electoral domina las charlas cotidianas en Juan Bautista Alberdi, donde los vecinos esperan con expectativa los comicios del 26 de octubre. La elección se anticipa decisiva para el futuro del municipio, que atraviesa una intervención institucional luego del escándalo que vinculó al ex intendente Luis Campos con supuestas conexiones con el narcotráfico.
Según datos de la Junta Electoral Provincial (JEP), 23.156 ciudadanos están habilitados para votar, incluidos los jóvenes de 16 y 17 años. En total, competirán 388 candidatos: seis para la Intendencia y 382 para las bancas del Concejo Deliberante. El promedio habla por sí solo: habrá un postulante cada casi 60 electores.
En la plaza principal, dos jubilados dialogaron con LA GACETA y, entre risas, aclararon que piensan diferente y no coinciden en muchos puntos. “Vivimos en democracia, toda opinión es válida”, remarcaron. Alberto Russo, de 75 años, ex empleado de la Municipalidad, se mostró convencido de que el oficialismo local no tendrá problemas para retener la intendencia: “En Alberdi, la mayoría de la gente es peronista. Se quejan cuando no hacen nada, pero también cuando inauguran algo. El 26 de octubre, el peronismo ganará caminando. Detrás saldrá el candidato radical y La Libertad Avanza no sé en qué lugar quedará. El Gobierno nacional está haciendo mucho daño, no envía cosas a la provincia y eso la gente lo sabe”. A su lado, Miguel Espíndola, de 70 años y ex empleado de Recursos Hídricos, planteó una visión opuesta: “La gente quiere un cambio. Los que gobernaron Alberdi no hicieron nada, y eso está demostrado en el acceso a la ciudad, en las cloacas, en la luminaria. Hace poco vino el gobernador a inaugurar un complejo de semáforos, algo tan básico que tiene cualquier ciudad. Era hora de que intervengan Alberdi”. Sobre la situación de Campos, fue más duro: “Las malas gestiones vienen de arriba, de la provincia. Entre todos se cubren y si pasa, pasa. Hoy los que hablaron están detenidos, mientras que los funcionarios siguen ahí, viendo qué otro cargo ocupar”.
En pleno centro, el comerciante Cristian Gozne también se tomó un tiempo para hablar. “La ciudad necesita un cambio, pero también los alberdianos. En cualquier lugar escuchás que están en desacuerdo con la gestión actual, pero llegado el momento de elecciones siguen ganando. Lo de las cloacas fue de terror: en tu casa, en tu comercio, en tu bar, no podías ni tirar la cadena porque los líquidos se volvían. Ahora se ve algo de mejoría, pero no alcanza. Todos los meses a mi negocio llegan puntuales las boletas y los impuestos que debemos pagar, entonces, así como nosotros cumplimos, también el municipio debería cumplir con los servicios esenciales a la comunidad”. En otras líneas, Gozne se refirió a la Boleta Única de Papel y al tradicional modelo de votación que se utilizará en Alberdi para elegir diputados nacionales y autoridades locales, respectivamente. “Yo entiendo cómo funciona y ayudo a los mayores de mi familia, incluidos mis padres, para que no tengan problemas el día de la votación. Pero veo que aún falta más capacitación”, señaló.
Alivio
Carolina Pizarro, empleada en un local de ropa, recordó que la intervención trajo alivio en algunos aspectos, aunque todavía siente que falta mucho. “Esta esquina era un mar de agua servida. Los comercios debíamos cerrar las puertas porque el olor era insoportable, ¿te podés imaginar lo que eran los bares? Con la intervención eso cambió un poco. En cuanto a la seguridad, Alberdi siempre fue tranquilo, pero seguimos con una deficiente luminaria”, comentó a LA GACETA. Sobre el clima político, agregó: “En estos días se habla mucho de política y se generan peleas. La gente no quiere seguir en lo mismo, pero los alberdianos tenemos algo, me incluyo: nos quejamos y criticamos, pero cuando se nos pide asistir a una marcha o hacer un reclamo público, nadie va. Eso pasa siempre”.
Roldán Antonia Erlinda, de 70 años, fue clara al salir de cobrar en el centro de la ciudad. “Pese a que no estoy obligada a votar, lo haré igual porque quiero contribuir para que Alberdi mejore. Presiento que en estas elecciones habrá una sorpresa, y ojalá sea para bien. Alberdi es una ciudad rica, sirve a muchas localidades por sus comercios, bancos y demás, no podemos estar en estas condiciones. Vas a Aguilares y la encontrás mucho mejor. ¿Por qué aquí no se hacen las cosas? Otra punto: mucha gente trabaja en la Municipalidad o depende del Estado, hay que cambiar eso”. La mujer también expresó desconfianza hacia el sistema de votación: “Sobre las lapiceras que se usarán para la Boleta Única, deberían aclarar porque muchas personas piensan que después se puede borrar la opción que marqué. Yo llevaré mi propia lapicera. Necesitamos que despejen esas dudas”.
En la periferia, Susana, una vendedora ambulante que prefirió no dar su apellido, planteó su preocupación por la falta de información: “Sé que tenemos que votar con la Boleta Única, pero hace poco me enteré que por separado se votará a intendente y concejales. Realmente no sé cómo será el día de votación en cada escuela. Deberían explicar mejor a la gente”. Y sumó otra queja: “Yo vivo en las afueras. Todos los intendentes que pasaron se fijan en el centro de la ciudad y se olvidan de los barrios. No tenemos agua y los caminos están destrozados. Ojalá quien gane el 26 se ocupe de todas las localidades que dependemos de Alberdi”.
En la edición de mañana, Panorama Tucumano -el ciclo de LGPlay- pondrá en el centro de la escena a Juan Bautista Alberdi. Allí se desarrollará un debate entre los candidatos a intendente del municipio intervenido del sur provincial, quienes contrastarán sus propuestas de gestión y responderán a las inquietudes de los vecinos. Será una oportunidad para conocer de primera mano los proyectos y las visiones de quienes aspiran a conducir los destinos de la ciudad. La moderación y la conducción estarán a cargo del periodista Federico van Mameren.